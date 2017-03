Politischer Aschermittwoch: FDP: Digitalisierung fördern und Soli abschaffen

Die Freien Demokraten zeigten mit ihrem NRW-Generalsekretär Angriffslust und Selbstbewusstsein. Von Otmar Sprothen

Am 14. Juli 1946 hatte die frisch gegründete FDP erstmals im Kaiser-Wilhelm-Museum (KWM) getagt. Damals sprach der Essener Vorsitzende und spätere Vizekanzler Franz Blücher über "Die deutsche Zukunft." Zukunftsfragen standen auch 71 Jahre später im Mittelpunkt des Politischen Aschermittwochs, den die Krefelder Freien Demokraten im gut gefüllten Restaurant "Keld" des KWM abhielten. Als Redner hatte FDP-Kreisvorsitzender Joachim C. Heitmann den Generalsekretär des nordrhein-westfälischen Landesverbandes, Johannes

Vogel, gewinnen können. Der 35-Jährige Wermelskirchener kennt den Landesvorsitzenden Christian Lindner, seit sie das gleiche Gymnasium besuchten. Lindner machte den drei Jahre jüngeren Vogel zu den Freien Demokraten, wo Vogel Blitzkarriere machte. Mit 27 wurde er Bundestagsabgeordneter und Sprecher seiner Partei für Arbeitsmarktpolitik. Nach dem abrupten Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag 2013 suchten Lindner und Vogel die FDP neu auszurichten. "Wir sind ein junges Team, das sich fest aufeinander verlassen kann", begründet Vogel sein Engagement. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir zukünftig leben wollen. Die CDU ist eine linke Partei geworden. Die politische Mitte ist verwaist." Bei aller Verbindlichkeit seines Auftretens kann Vogel austeilen: "Herr Schulz will eine Gerechtigkeitslücke entdeckt haben. Die hätte er als Europapolitiker längst schließen können." NRW sei ein starkes Land, das unglaublich schwach regiert werde. "Das müssen wir ändern." Statt eines neuen 32 Milliarden-Rentenpaketes sollten Lehrer eingestellt werden, die die Digitalisierung in den Schulen vorantrieben. "Unsere Kinder werden in Berufen arbeiten, die wir heute noch gar nicht kennen. Darauf müssen wir sie vorbereiten", forderte der Liberale. "Es kann nicht sein, dass der deutsche Finanzminister Schulen im Kongo unterstützen kann, dies aber nicht in NRW darf." Vogel bemängelte die Langsamkeit der deutschen Bürokratie: "Ein polizeiliches Führungszeugnis dauert im breitband-digitalisierten Estland drei Minuten, in Deutschland mindestens drei Wochen." Den Soli möchte Vogel abschaffen.

