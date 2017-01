später lesen Krefeld Feuerwehr rettet Mann mit Katze aus Flügelanbau Teilen

Die Feuerwehr rettete einen Mann, der eine schwere Rauchgasvergiftung erlitt, und dessen Katze am Dienstag Nachmittag an der Blücherstraße im Dießem aus der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Flügelanbaus in einem Mehrfamilienhaus.