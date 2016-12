Krefeld: Feuerwerkskörper: Verkauf erst ab Donnerstag erlaubt

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Klasse II ist nach dem Sprengstoffgesetz ab Donnerstag, 29. Dezember, bis einschließlich Silvester, 31. Dezember, gestattet.

Die Raketen und Knallkörper müssen Gebrauchsanleitungen enthalten und dürfen nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. Gezündet werden dürfen Klasse-II-Böller nur vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar, 24 Uhr, also am gesamten Silvester- und Neujahrstag.

Eine Ausnahme von diesen Regeln bilden all jene Feuerwerkskörper, die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in die Klasse I eingeordnet wurden, das sogenannte Ganzjahres- oder Kinderfeuerwerk. Der Import von Feuerwerkskörpern durch Privatpersonen ist in Deutschland seit 2005 eine Straftat.

Quelle: RP