später lesen Jannis Niewöhner Filmpreis für Hülser Schauspieler Teilen

Twittern





2017-01-23T18:22+0100 2017-01-24T00:00+0100

Der 24-jährige Schauspieler Jannis Niewöhner aus Hüls hat im Prinzregententheater in München in der Kategorie Nachwuchs den begehrten Bayerischen Filmpreis für seine Rollen in den Filmen "Jonathan" und "Jugend ohne Gott" erhalten.