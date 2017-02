Krefeld: Fischeln: Aufmarsch gegen Bunker-Pläne

Rund 200 Freunde des Schützenwesens und des Brauchtums demonstrierten gestern gegen Baupläne für den Bunker am Marienplatz. Die Befürchtung: Neue Wohnungen könnten das Schützenfest dort gefährden. Von Carola Puvogel und Jochen Lenzen

Ihrer Sorge um Brauchtum und Traditionen haben gestern rund 200 Fischelner Bürger mit einer großen Protestaktion Ausdruck verliehen, zu der die Bürger-Schützen-Gesellschaft Fischeln beziehungsweise die eigens gegründete Interessengemeinschaft (IG) "Rettet das Brauchtum" aufgerufen hatte. Nach einer Kundgebung auf dem Marienplatz, direkt vor dem umstrittenen Standort für Wohnungs-Neubauten am Bunker (wir berichteten), marschierten die Bürger zu zackiger Marschmusik des Spielmannszuges "Gut Schlag" Richtung Rathaus und Einwohnerfragestunde. Dort tagte zu diesem Zeitpunkt die Bezirksvertretung Fischeln. Die IG befürchtet, wie berichtet, dass durch das Bauprojekt Brauchtumsveranstaltungen auf dem Marienplatz, zum Beispiel das Schützenfest, verhindert werden könnten.

Klaus Weichert, erster Vorsitzender der Bürgerschützen, trug im mit hunderten Zuhörern überfüllten Rathaus dem Gremium die Fragen seines Vereins ruhig vor. Dabei ging es vor allem darum, wer, wann Kenntnis von dem Projekt hatte und ob etwa die Stadt mit der Projektidee auf den Bauträger zugegangen sei. Im weiteren Sitzungsverlauf erläuterten weitere Bürger in aufgeheizter Stimmung ihre Standpunkte - ohne jedoch konkrete Fragen zu formulieren, wie es die Einwohnerfragestunde eigentlich vorsieht. Bezirksvorsteherin Doris Nottebohm sah sich nach einigen wenig zielführenden Redebeiträgen schließlich veranlasst, die Fragestunde zu beenden.

"Wir erwarten uns nicht sofort Antworten, aber im Nachhinein Stellungnahmen, wie sich die Politik hier im Stadtteil die Lösung vorstellt", machte Klaus Weichert deutlich. Einige Antworten gab es dennoch sofort. Im Vorfeld Stellung bezogen hatte bereits die CDU. Ratsfrau und Landtagskandidatin Britta Oellers hatte sich mit Beiträgen in sozialen Netzwerken ebenso wie die Junge Union Krefeld Süd-West bereits auf die Seite der Fischelner Schützen geschlagen. Für die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Fischeln sei "der Erhalt des Schützenfestes auf dem Marienplatz wichtiger als eine Bebauung des Bunkers". Der Marienplatz, so habe man übereinstimmend festgestellt, sei für Fischeln identitätsstiftend, das Schützenfest "eine der Säulen unserer Gemeinschaft in Fischeln". Benedikt Lichtenberg, Sprecher der CDU-Bezirksfraktion erklärte: "Wir lehnen jede Bebauung ab, die Brauchtumsveranstaltungen wie das Schützenfest am Marienplatz gefährden würde." Grundsätzlich sei man aber schon für die Weiterentwicklung "unseres Ortes, indem gute Bauprojekte umgesetzt werden".

Johannes Eisenhuth (Linke) forderte, den Standort Marienplatz als Festplatz zu sichern.

Anja Cäsar (Grüne) zeigte sich über den Ablauf der Diskussion erstaunt, sie werde teils in unangemessener Weise geführt. Bereits zum Ende vergangenen Jahres hätten die Fraktionen und auch einige Vertreter der Schützen von dem Projekt Kenntnis gehabt, die "Hysterie", mit der man nun reagiere, sei unverständlich. "Brauchtum ist nicht unbedingt ein Konflikt zu Stadtentwicklung", sagte Cäsar. Sie appellierte, einen Kompromiss zu finden, der beides möglich mache. Der ganze Bezirk könne den Wohnraum mitten im Zentrum gut gebrauchen: "Wegen zwei Tagen im Jahr kann Stadtentwicklung nicht für immer verhindert werden."

Auch die SPD gab ein "klares Bekenntnis für den Dorfplatz" ab. Man wolle sich nicht, wie Parteigenosse Bernd Scheelen vorgeschlagen hatte, "Richtung Stahldorf auslagern lassen".

Auch Klaus Weichert hält diesen Vorschlag für "obsolet". "Fischeln braucht diesen zentralen Ort am Marienplatz als Begegnungsstätte für alle Fischelner."

Ihm ist bewusst, dass das Bauvorhaben vielleicht nicht verhindert werden könne. "Die andere Frage ist die öffentliche Meinung dazu", meint Weichert. "Anzuregen, darüber nachzudenken, wie wichtig solche Veranstaltungen sind - Schützenfest, Königsvogelschießen oder auch das St. Martinsfeuer, das ja auch hier auf dem Marienplatz stattfindet. Die Politik ist gefragt, sich Gedanken zu machen, ob man eine Begegnungsstätte wie den Marktplatz Fischeln demnächst so einfriedet, dass hier nichts mehr stattfinden kann."

