Krefeld: Fischeln flirtet auffällig mit Königshof

Bei den Fidele Ströpp spendete "Pater Felix" dem KG-eigenen Prinzenpaar des Vorjahres Trost für den ausgefallenen Rosenmontagszug - und lobte den benachbarten Wohnort der Prinzessin wohl auch wegen eines dort hergestellten Getränks. Von Nadia Joppen

Ein ausverkaufter Saal im Fischelner Burghof Gietz, fantasievolle Kostüme, gute Stimmung und ein buntes Programm - die Gesellschaft Fidele Ströpp von 1951 bot anlässlich ihres 6 x 11-jährigen Bestehens ihre "Große Närrische Sitzung" mit der gewohnt guten Mischung aus eigenen Ideen und externen Karnevals-Künstlern.

"Wir wollten gezielt kein besonders aufwendiges Programm im Jubiläumsjahr machen, sonst kommen die Besucher im nächsten Jahr vielleicht mit höheren Erwartungen und wären dann enttäuscht", so Klaus Troost, Geschäftsführer der KG. Das diesjährige Ergebnis konnte sich aber sehen lassen: Die ganze Gesellschaft zog mit Unterstützung des Inrather Fanfarenkorps auf die Bühne. Nach Begrüßung und Vereinslied zeigte die Jugend ihr Können - die Kleine und die Große Garde präsentierten ihre Tänze mit viel Sorgfalt und Elan.

Ströpp-Redner Felix Dietsch leitete als Pater eine besondere Andacht: Er verkündete aus dem Buch Troost 1 die Lesung des "Kleinen Prinzen und der wunderhübschen Prinzessin", die aber auf ihren Rosenmontagszug verzichten mussten. Ihren Trost hätten beide bei der Gesellschaft und einem leckeren Bier gefunden - das Fazit: "Wenn Königshofer im Spiel sind, wird alles gut". Im Rahmen der Fürbitten erbat er für die Fischelner: "Mögen sie den Weg ins Licht finden - nach Königshof" und für die Fledermäuse aus dem Bunker am Marienplatz: "Mögen sie nicht von Baulöwen verjagt werden". Diese starke Hinwendung zu Königshof sagte dem Ströpp-Vorsitzenden Oliver Troost nicht so ganz zu, bekannte er danach: Wenn das Publikum Dietschs Rede nicht so bejubelt hätte, hätte er jetzt in einer Sonder-Vorstandssitzung dessen Ausschluss aus der Fischelner Gesellschaft beantragt.

Mit Musik der "5 Fleje" aus Ostfriesland, den Besuchen des Uerdinger und des Oppumer Prinzenpaares, der Show von Bauchredner Jens Meyer und der "Erdnuss" Stefan van den Erdtwegh bot der Abend beste Unterhaltung, und auch der Große Sketch der Ströpp-Pantöffelchen war in diesem Jahr wieder ein Erfolg: Sie hatten eine Battle zwischen den Backstreet Boys und den Spice Girls inszeniert - und die Spice Girls (Moritz Wolf, Klaus Sauer, Klaus Troost und Horst Möckel) waren eine wahre Augenweide. Das Programm dauerte bis Mitternacht, danach wurde reichlich gefeiert - und auch die Lesung des Kleinen Prinzen und der wunderhübschen Prinzessin bekommt noch ein zweitbestes Ende: Bekanntlich darf er - Ex-Prinz Oliver I. mit Prinzessin Danny I. - den diesjährigen Krefelder Rosenmontagszug mit den Fidele Sröpp anführen, während das amtierende Prinzenpaar den Zug abschließt.

So gelten wohl die Abschlussworte von Pater Felix: "Gehet hin in Ströpps Namen - Helau!"

Quelle: RP