Krefeld: Friedhof: Selbst Tote werden bestohlen

Langfinger schrecken auch vor Ruhestätten nicht zurück. Fünf Diebstähle auf Friedhöfen wurden in den vergangenen Wochen angezeigt, doch die Dunkelziffer ist hoch. Vor allem Metallgegenstände sind bei den Tätern sehr begehrt. Von Bianca Treffer und Joachim Niessen

Als Nicole B. das Grab ihres Großvaters auf dem Linner Friedhof besuchte, wollte sie ihren Augen nicht trauen. Vom Grabmal war das Bronzekreuz verschwunden. Metalldiebe hatten hier zugeschlagen und das Kreuz gestohlen. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Allein im Dezember gingen bei der Polizei in Krefeld fünf Anzeigen aufgrund von Diebstählen auf dem Linner Friedhof ein. "Wobei wir nicht wissen, ob es nicht noch mehr Diebstähle gegeben hat, die allerdings nicht zur Anzeige gebracht wurden", sagt Polizeisprecherin Katrin Wentker.

Denn nicht jeder Betroffene wendet sich an die Polizei, auch wenn es sich rein rechtlich gesehen um eine Straftat handelt, die angezeigt werden sollte. Zumal erfolgt bei einer Anzeige ein Zeugenaufruf über die Behörde. Auf diesem Weg können sich immer Hinweise ergeben, die zur Überführung eines möglichen Täters führen. Warum der Linner Friedhof im Dezember im Fokus von Langfingern stand, ist nicht nachzuvollziehen. Im November verzeichnete die Polizei lediglich einen Friedhof-Diebstahl, und der geschah in Traar. Eine separate Statistik führt die Polizei in Sachen Friedhof-Diebstähle nicht. Nirgendwo erfasst ist auch der Diebstahl Ende Dezember auf dem Hauptfriedhof vom Grab des Sohnes von Sabine H. Im Alter von zwölf Jahren war das Kind an Leukämie gestorben. Liebevoll pflegt die Mutter das Grab, welches sie täglich besucht. "Für mich ist es ein Ort der Ruhe, der Nähe, der Geborgenheit und des stillen Gesprächs", sagt sie.

Um so schockierter war sie, als eines Morgens eine rund zehn Kilogramm schwere Bronzestatue und die Leuchte vom Grab verschwunden waren. "Ich war wie erstarrt. Es war fast, als wenn mein Sohn noch einmal gestorben wäre." Anzeige hat sie nicht erstattet. "Ich weiß gar nicht, ob ich die Figur und ebenfalls bronzene Leuchte hätte wieder auf das Grab stellen wollen", so die 41-Jährige. Dass mehr Kontrollgänge von Mitarbeitern der Verwaltung mögliche Diebe von ihren Taten abhalten, glaubt sie nicht.

"Die Problematik ist bekannt, es ist ein Thema, das immer wieder aufkommt. Hier werden neben der eigentlichen Tat insbesondere die Grenzen von Anstand verletzt", bemerkt Manuel Kölker. Der Pressesprecher der Stadt verweist in diesem Zusammenhang auf die Friedhofslotsen auf dem Hauptfriedhof, die unter anderem ein Auge auf eben solche Diebstähle haben. "Ansonsten sind wir machtlos. Wir können nur empfehlen, jeden Diebstahl zur Anzeige zu bringen, selber mit offenen Augen über den Friedhof zu gehen und bei Ungereimtheiten die Polizei zu alarmieren", sagt Kölker.

Zwar werden die Friedhöfe bei Einbruch der Dämmerung abgesperrt, aber das hält leider keinen Dieb von seiner Tat ab. Oft verfügen die Friedhöfe nur über Einfriedungen, die sind kein wirkliches Hindernis für Menschen mit entsprechenden Absichten. Egal, um welchen der elf Friedhöfe es sich in Krefeld handelt, alle sind mit dem Problem konfrontiert. Der Hauptfriedhof mit seinem Alt- und Neuteil ist genauso betroffen wie die Vorortfriedhöfe.

Die Metallgegenstände sind begehrt, und je nachdem wie der Kurs für Altmetall steht, kommt es vermehrt zu solchen Diebstählen. Die Beute wird in der Regel weiterverkauft oder von unseriösen Schrotthändlern zum Altmetallpreis erworben und eingeschmolzen. Die betroffenen Hinterbliebenen spüren Trauer, Fassungslosigkeit und auch Wut darüber, dass die Täter selbst vor den verstorbenen Menschen keinerlei Respekt empfinden. Vom Sachschaden abgesehen, sind die Angehörigen oft durch den Diebstahl traumatisiert.

Nach Aussage eines Polizeipsychologen sei eine solche Tat vergleichbar mit einem Einbruch, einem Eingriff in die "Intimsphäre", der eine psychische Belastung bei den Hinterbliebenen auslösen könne. Die Täter machten sich vermutlich keine Gedanken, was sie damit anrichteten: Das werde nicht reflektiert.

Quelle: RP