Krefeld: Gebäude und Ausstattung der Schulen werden verbessert

Die Verwaltung hat ein Konzept für die Verwendung der 30 Millionen Euro aus einem NRW-Programm erstellt. Von Joachim Niessen

In die Krefelder Schullandschaft kommt Bewegung. Bis 2020 sollen in Gebäude und Ausstattung knapp 90 Millionen Euro investiert werden. Oberbürgermeister Frank Meyer stellte gestern einen ersten Rahmenplan für die 30,1 Millionen Euro vor, welche aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020" in diese Summe einfließen. Die weiteren knapp 60 Millionen Euro sind in der städtischen Haushaltsplanung veranschlagt. Da unter anderem noch Ausschreibungen erfolgen müssen, gibt es noch keinen exakten Zeitplan für die Verwendung der Mittel. Der Plan soll in den kommenden Wochen in den Fachausschüssen und Ende März dem Rat vorgelegt werden.

Intensiv gearbeitet haben der Fachbereich Schule und das Gebäudemanagement, um ein Konzept für die Verwendung der 30 Millionen Euro aus dem NRW-Investitionsprogramm zusammenzustellen. Ziel ist, die technische Ausstattung der Schulen zu verbessern sowie Gebäude, Turnhallen und Sanitäranlagen zu sanieren oder zu erneuern. Neben Digitalisierung, Breitbandanbindung und "zeitgemäßer Ausstattung aller Krefelder Schulgebäude", umfassen die Maßnahmen auch brandschutztechnische Sicherungen von Aulen, damit diese für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden können. "Die Schulen haben sich zu wichtigen Zentren für die Stadtteile entwickelt, dem wollen wir damit ebenfalls Rechnung tragen", so Planungsdezernent Martin Linne.

Parallel beschäftigt sich die Verwaltung mit der Anpassung der ersten drei Krefelder Gesamtschulen Kaiserplatz, Reepenweg und Alte Gladbacher Straße an den Standard in Oppum und Uerdingen. "Beim Gymnasium am Stadtpark Uerdingen ist der vorhandene Gebäudebestand ausgereizt", erklärt Annette Terhorst vom Gebäudemanagement. Eine Erweiterung als Ersatz des Gebäudes Lützowstraße 35 ist geplant, ein Anbau auf der Grünfläche vor dem Gymnasium vorgesehen. Ebenfalls angepasst wird der Raumbedarf an der Grundschule Fungendonk in Oppum, wo ein Neubau zur Aufnahme der dritten Eingangsklasse vorgesehen ist. Ersatz beziehungsweise Sanierung ist auch an der Regenbogenschule ins Auge gefasst, an der unter anderem ein Pavillon aus den 1970er Jahren seine Lebenszeit bereits weit überschritten hat. Schließlich ist an der Sollbrüggenschule ein Neubau zur Anpassung des "Offenen Ganztags" vorgesehen.

Quelle: RP