später lesen Krefeld Gellep-Stratumer Exprinzen fliehen vor "Weißem Hai" Teilen

Twittern





2017-02-06T18:28+0100 2017-02-07T00:00+0100

Grandiose Stimmung bei der Galasitzung der KG Blau-Weiß Gellep-Stratum: Der mit vielen eigenen Programmpunkten gestaltete Abend brachte das Publikum immer wieder zum Toben. Zum Beispiel zeigte der Exprinzen-Club, wie man auch bei schlechtem Wetter gute Laune verbreiten kann. Er tanzte zu "I'm singing in the rain" und schwamm schneller als der weiße Hai. "Ali Übülüt", gespielt von der Exprinzessin Ulrike Tommes, nahm als Feuerwehrmann einen Notruf an und zog damit die Lacher auf ihre Seite. Eine weitere Überraschung des Abends waren zu vorgerückter Stunde die Feuerwehrfrauen. Sie tanzten zu "Marmor, Stein und Eisen bricht" und ließen ihre Beine, abwechselnd in Schwarz und Weiß, in einer Reihe schwingen.