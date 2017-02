Analyse: Gerald Wagener, K3 und die CDU

CDU-Parteichef Marc Blondin und der Gründer des Konservativen Kreises Krefeld (K3) haben ihren Streit beigelegt. Man darf bilanzieren: Der CDU insgesamt hat der Wirbel eher genutzt. Von Jens Voss

Der Streit um das konservative Profil der CDU, der, wie berichtet, in dieser Woche beigelegt wurde, bleibt doppelt interessant: Er wurde nicht als lokale Absonderlichkeit ausgefochten, sondern rumort bundesweit in der CDU. Speziell in Krefeld ist der Strauß, der zwischen dem Konservativen Kreis Krefeld (K3) rund um den Unternehmer Gerald Wagener sowie CDU-Parteichef Marc Blondin ausgefochten wurde, auch um der beteiligten Personen willen interessant.

Krefeld mag zugleich ein Beispiel sein, wie ein solcher Streit der Partei tatsächlich eher nutzt - entgegen der weit verbreiteten Annahme, wonach Streit stets schadet. K3 hat die CDU-Parteiführung samt den CDU-Kandidaten eine Weile vor sich hergejagt; die Selbstverständlichkeit der Rituale war gestört. Um es frei nach Alt-Bundespräsident Roman Herzog zu sagen: Durch die Reihe der Kandidaten ist ein Ruck gegangen. Sie mussten Angriffe parieren, Profile schärfen, den Rücken durchdrücken - gut für den Wahlkampf.

Zudem war das Publikum schlagartig wach: Gerald Wagener gehört zu den Figuren, die für ein bisschen schillernden Glanz auf dem Spielfeld sorgen. Der Unternehmer bewegt sich lustvoll provozierend zwischen Eulenspiegelei und Analyse - einer Analyse, die niemand einfach vom Tisch wischt. Dazu ist die Sehnsucht nach Abgrenzung in Zeiten der Großen Koalition zu manifest. Und die Sachfragen - Flüchtlings- und Europapolitik - werden auf allen Ebenen scharf diskutiert.

Wagener als Hallodri, der nur spielen will, zu unterschätzen, verbietet sich auch deshalb, weil er als Unternehmer sehr erfolgreich war, unabhängig ist und niemandem nach dem Munde reden muss. Er hat seit 1990 mit einer Vielzahl von Firmengründungen aus dem Sportbereich in Russland ein Vermögen gemacht; er hat 2007 das marode Schneekoppe-Unternehmen übernommen, saniert und wieder verkauft. Wagener ist bei aller Umtriebigkeit - Kritiker sprechen von Sprunghaftigkeit - ein kühl kalkulierender Kopf. Auch wenn Kärrnerarbeit im Maschinenraum seine Sache nicht ist, ist er doch Geigerzähler für Problemzonen der Partei.

Dass es nun doch nicht zu einer ausdrücklichen Anti-CDU-Kampagne kommt, ist auch darauf zurückzuführen, dass Wagener kein verbissener Ideologe ist. K3 ist am Ende einem demokratischen Selbstabklärungsprozess gefolgt, und Wagener hat mit Blick auf die Wahlen rechtzeitig eingelenkt. Es gab eben doch keine Mehrheit für die Extrem-Variante, eine Kampagne der Veralberung gegen die eigenen Leute vom Zaun zu brechen; und von Katharsis in der Opposition ist auch keine Rede mehr. Soviel Selbstzerstörung sollte dann doch nicht sein.

Wagener hat dennoch aus guten Gründen eine zufriedene Bilanz gezogen. Die K3-Klientel in der CDU hat das Gefühl, Gehör zu finden. Die Kompromissformel, die Blondin und Wagener formuliert haben, ist der Versuch, Flügel einzubinden: Neben christlich-sozial eingestellten Wählern, heißt es da, müssten auch konservative Anhänger der Union erreicht werden.

Eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen - dass sie so betont wird, belegt, wie sehr bestimmte Konservative in der Merkel-CDU das Gefühl haben, an den Rand gedrückt zu sein. Wahlen werden die Christdemokraten aber nur mit ihnen gewinnen. Sie für die CDU zu mobilisieren, mag ein Verdienst der Konservativen Kreise sein. Ist Blondin ein Gescheiterter, weil das von ihm angestrengte Parteiausschlussverfahren gegen Wagener im Sande verlaufen ist? Wagener äußert sich mit Respekt über Blondin: "Er hat seinen Job gemacht, als er mich angegriffen hat", sagt er, "das respektiere ich und nehme es nicht persönlich". Stimmt: Blondin hat den Fehdehandschuh aufgegriffen. Wenn er Wageners K3 ignoriert hätte, wäre ihm das sofort als Schwäche, als Windelweichheit ausgelegt worden.

Blondin und Wagener Abgrenzungsprobleme zur AfD zu unterstellen, wie man es aus der SPD hören kann, ist purer Wahlkampf. Blondin hat als Traarer Bürgervereinsvorsitzender eine bewegende Rede über die Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen gehalten. Wagener hat sich unmissverständlich von der neuen, der rechtspopulistisch gefärbten AfD distanziert.

So bleibt von dem Wirbel um K3 die frische Erinnerung daran, dass die CDU einen konservativen Flügel hat. Seine Vertreter äußern sich mitunter seltsam wehleidig darüber, dass man angeblich bestimmte Dinge in der CDU nicht mehr aussprechen dürfe - meist kurz bevor die Dinge dann frank und frei ausgesprochen werden. Wenn dieser Flügel nun zusammen mit dem Mitte-CDU-Flügel schlagen sollte, ist die Partei insgesamt gestärkt.

Wie eine Bruchlandung aussieht, wenn Flügel nicht im Takt schlagen, konnte man übrigens zuletzt bei der SPD begutachten. Die Linken dort hadern immer noch mit Hartz IV und suchen das echte, das ganz linke Herz der Partei. Mal sehen, ob Martin Schulz das hinkriegt. Aber das ist eine andere Geschichte.

