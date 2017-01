später lesen Krefeld Trauer um Wagner-Sänger Gerd Grochowski FOTO: D. schilling FOTO: D. schilling Teilen

Die großen Wagner-Partien haben ihn berühmt gemacht: der Fliegende Holländer, der Telramund in "Lohengrin", Hans Sachs und Klingsor. Der Wotan und der Wanderer am Hessischen Staatstheater waren in dieser Spielzeit seine Rollen. Im "Fliegenden Holländer" wäre er in der kommenden Woche in Düsseldorf aufgetreten. Gerd Grochowski wird diese Partien nicht mehr singen: Am Montag ist er im Alter von 60 Jahren in Mainz gestorben. Wegen starker Herzschmerzen hatte er noch einen Notarzt gerufen, der aber nur den Tod feststellen konnte, teilt das Staatstheater Wiesbaden mit. Am Vorabend war er dort noch bei der Premiere der "Walküre" in der Rolle des Wotan bejubelt worden. Die Musikwelt verliert eine der großen Bass-Bariton-Stimmen.