später lesen Krefeld Graffitisprayer am Bahnhof Oppum gefasst Teilen

Twittern





2017-01-15T17:38+0100 2017-01-16T00:00+0100

Dank einer aufmerksamen Passantin sind am Samstag mehrere Graffitisprayer in Oppum gefasst worden. Nach Auskunft der Polizei beobachtete eine Frau gegen 3.10 Uhr vier Personen, die eine Hauswand am Bahnhof Oppum besprühten und anschließend Fotos von den Graffiti machten. Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizei und beobachtete die jungen Männer, als sie in der Unterführung zum Bahnhof verschwanden. Dort sprühten sie weiter gegen die Wände und eine Baustellenplane. Die Beamten konnten drei der vier Männer nach kurzer Verfolgung über den Gleisbereich stellen.