Krefeld Großer Astronomie-Tag in der VHS

Ein großer Astronomie-Tag findet in der Volkshochschule Krefeld am Von-der-Leyen-Platz am Samstag, 6. Mai, 10 bis 17 Uhr, in Kooperation mit der Vereinigung Krefelder Sternfreunde (VKS) statt. Besucher erhalten Einblicke in die Phänomene des Kosmos und erfahren Wissenswertes zu Sonne, Mond, Planeten, Kometen, Sternen, Sternhaufen, Gasnebeln und Galaxien.