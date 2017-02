Krefeld: Grundsteinlegung an der Klinik Königshof

Grundsteinlegung an der Klinik Königshof

Bürgermeisterin Karin Meincke legt eine "Zeitkapsel" mit einer Tageszeitung und Euro-Münzen in das Fundament. Fast 20 Millionen Euro investiert die gemeinnützige Gesellschaft St.-Augustinus-Kliniken als Träger der Einrichtung. Von Joachim Niessen

Genau 275 Tage nach den ersten Abrissarbeiten feiert die Klinik Königshof die feierliche Grundsteinlegung für den dreigeschossigen Neu- und Anbau sowie den repräsentativen Verbindungsgang. Es werden Voraussetzungen geschaffen, um und Patienten zeitgemäß mit den Möglichkeiten moderner Psychiatrie zu behandeln, so Michael Novotny, Geschäftsführer. Für Frühjahr 2018 ist als Einzugstermin vorgesehen. Fast 20 Millionen Euro lässt sich die gemeinnützige Gesellschaft St.-Augustinus-Kliniken als Träger der Einrichtung mit Sitz in Neuss den dreigeschossigen Neubau und die Veränderungen im Altbau kosten.

Mit einer ökumenischen Andacht im zukünftigen Eingangsbereich wurde die Festveranstaltung eröffnet und eine "Zeitkapsel" im Beisein von Bürgermeisterin Karin Meincke an den Ort eingelegt, an dem sich zukünftig Alt- und Neubau verzahnen. Der Tradition entsprechend wurde eine kupferne Schatulle in den Grundstein versenkt. Sie enthält neben der Urkunde über die Grundsteinlegung eine aktuelle Krefelder Tageszeitung, historische Fotos, einen kompletten Satz Euro-Münzen sowie ein Stück Backstein aus der ersten Abriss-Stunde.

FOTO: SHA

FOTO: SHA

Der dreigeschossige Anbau beinhaltet Zimmer mit einem hohen, modernen Standard mit Platz für insgesamt 80 Betten. Dabei werden die Patienten überwiegend in Zwei-Bett-Zimmern untergebracht. Sämtliche Zimmer sind mit modernen Nasszellen ausgestattet. Im zweiten Obergeschoss wird die neue Privatstation mit Platz für 20 Betten entstehen. Hier gibt es eine Unterbringung - meist in Einzelzimmern - mit hohen Ausstattungskomponenten.

Der Neubau soll den räumlichen Anforderungen an eine moderne Psychiatrie entsprechen und multiprofessionellen Teams unter Leitung von Chefarzt Dr. Jan Dreher ein modernes Umfeld zur Behandlung bieten.

Das Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie besteht seit 1891 und gehört seit 2004 zum Verbund der St. Augustinus-Kliniken gGmbH. Insgesamt verfügt die Klinik über 145 Betten, davon 108 vollstationär psychiatrisch, 17 tagesklinisch psychiatrisch und 20 neurologisch vollstationär. Im Jahr 2016 wurden in der Klinik Königshof 2600 Patienten stationär behandelt. Die expandierende Institutsambulanz, inklusive einer Suchtambulanz und muttersprachlichen Spezialangeboten in

russischer und türkischer Sprache, versorgt 6000 Patienten pro Jahr. Die Klinik Königshof ist in Krefeld und Umgebung als Leistungserbringer geschätzt und verankert; mit umliegenden Krankenhäusern wurden in den vergangenen Jahren diverse Kooperationen geschlossen. Spezialisierte Angebote und patientenorientierte Behandlungsmöglichkeiten sorgen für eine Auslastung von nahezu 100 Prozent.

