Krefeld: Handel fordert einen Masterplan für die Innenstadt

Die Geschäftsführer Heß, Haus & Grund, und Ottersbach, Einzelhandelsverband, sehen Krefelder Entwicklung positiv. Von Christine van Delden

Lob für die positive Entwicklung in Krefeld gab es in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses von Michael Heß, Geschäftsführer von Haus & Grund Krefeld, sowie Markus Ottersbach, Geschäftsführer des Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes. Hintergrund: 2010 wurde das Dortmunder Büro Juncker & Kruse von der Stadtverwaltung beauftragt, zum Einzelhandel und dessen Entwicklungsmöglichkeiten in Krefeld ein Gutachten zu erstellen. FDP und SPD stellten zur Sitzung den Antrag, dieses Papier auf den Prüfstand zu heben.

Heß lobte die positiven Entwicklungen seit Erstellung des Gutachtens und nannte hier insbesondere die Gestaltung öffentlicher Räume, Plätze und Straßen, den Umbau der Haltestelle Rheinstraße und die "Wiederbelebung" des Hortenhauses. Die privaten Baumaßnahmen der Montagsstiftung in der Südweststadt (alte Samtweberei) bezeichnete er als einen "Glücksfall" für Krefeld. Hingegen benannte er mit den Leerständen zahlreicher Ladenlokale und Wohnräumen auch negative Entwicklungen, zu denen "ungeklärte bauliche Fragen" wie die Ansiedelung von Peek und Cloppenburg, Theaterplatz und Seidenweberhaus gehörten. Lösungsansätze sieht der Geschäftsführer in einem "Masterplan" für die Innenstadt, in dem Handel und Wohnen gleichermaßen berücksichtigt werden sowie eine Überarbeitung der Vorgaben des Bauplanungsrechtes.

Markus Ottersbach erklärte: "Der Einzelhandels- und Dienstleistungsverband vertritt in weiten Teilen dieselbe Meinung wie Michael Heß." Aus der Sicht des Einzelhandels lägen drei wichtige Dinge "auf dem Tisch": Das "Parkraumkonzept" sei in Zusammenarbeit mit einem guten Unternehmen entstanden; gleichwohl würde eine endgültige Entscheidung noch aufgeschoben, da es mit dem "Mobilitätskonzept" kompatibel sein müsse. Dieses werde im vierten Quartal 2017 vorgelegt.

Bezüglich der "Perspektiven für die Entwicklung der Innenstadt" sei es ein Anliegen des Einzelhandels, den Entwicklungsprozess fortzuschreiben, den das Gutachten von Juncker & Kruse angestoßen habe: "Wir wünschen uns, dass wir den Spagat schaffen, auf der einen Seite für Sauberkeit, Ordnung und Einkaufserlebnis zu sorgen, auf der anderen Seite die Verknüpfung der Vision eines mittelalterlichen Stadtkerns (als Versammlungsort) mit der digitalen Erlebniswelt."

In der folgenden Aussprache wurde deutlich, dass in vielen Punkten noch Beratungsbedarf besteht: Etwa wie sich das neue Einkaufszentrum auf dem Gelände der Sparkasse Friedrichstraße in die bestehende Einkaufszone einbinden lässt; wie sich der Schwanenmarkt entwickelt; welche ästhetischen (architektonischen) Komponenten berücksichtigt werden sollen? Auch stellte sich die Frage, wie Hauseigentümer in der Innenstadt unterstützt werden können, damit sie in Nebenlagen Wohnraum schaffen können.

Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass die Aufgabenstellung zur Überprüfung des Juncker & Kruse-Gutachtens "geschärft" werden müsse. Sie beauftragten die Verwaltung einstimmig, zunächst eine entsprechende Beratungsvorlage für die Ratssitzung im März zu erarbeiten.

