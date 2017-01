Krefeld: Hat der Sportunterricht versagt?

Kinder werden unbeweglicher, motorisch auffälliger - sogar Diabetes ist auf dem Vormarsch. Hat unter anderem der Sportunterricht versagt? Hängt er Idealen von Turnvater Jahn nach? Reagiert er auf Trends der Gegenwart? Wir sprachen mit den Sportlehrern Sebastian Rickert (40), Jochen Adrian (66) und Jens Sattler (46) über Entwicklungen, Aufgaben und Grenzen des Sportunterrichts.

Ich habe als Schüler hoch spezialisierte Sportarten wie Reck und Barren machen müssen. Das ging nie ohne blaue Flecken ab, obwohl ich nicht unsportlich war. Heute frage ich mich, warum man Schüler mit technisch so anspruchsvollen Übungen quälen muss. Ist der Sportunterricht nicht veraltet und hängt noch im 19. Jahrhundert bei Turnvater Jahn?

Adrian Ich bin ja noch etwas älter als Sie; und ja, es war so: Im Sportunterricht wurden die klassischen Sportarten praktiziert, die zu Turnvater Jahns Zeiten Kanon waren, dazu Leichtathletik, und wenn man Glück hatte, durfte man am Schluss noch Fußball, Handball oder Ähnliches spielen. Daran hat sich auch nach dem Krieg bis in die 60er Jahre nicht geändert.

Wann hat es sich geändert?

Rickert Peu à peu, würde ich sagen. Ich habe als Schüler auch geturnt; und die Geräte stehen bis heute in den Turnhallen, auch wenn sie etwas aus der Mode gekommen sind. Sattler Die turnerischen Elemente tauchen heute in Trendsportarten wie Cheerleading oder Parkours wieder auf. Insofern sind die physischen Fähigkeiten und Abläufe aus den klassischen Turnarten keineswegs erledigt. Rickert Vor allem seit Beginn der 1970er Jahre gab es im Zuge allgemeiner gesellschaftlicher Wandlungsprozesse auch eine breite Diskussion um die Ausrichtung des Sportunterrichts. In NRW beeinflusste diese Diskussion maßgeblich die Richtlinien von 1980/81, ein Lehrwerk, das deutschlandweit Beachtung und Anerkennung fand. Die Inhalte des Unterrichts sollten sich danach in "Verbindliche Sportbereiche" (Leichtathletik, Turnen, Gymnastik/Tanz, Schwimmen), in "Alternativ verbindliche Sportarten (Spiele)", nämlich Rückschlagspiele (Badminton, Tennis, Tischtennis, Volleyball), Wurfspiele (Basketball, Handball), Torschussspiele (Fußball, Hockey) sowie in "Zusätzlich wählbare Sportarten und Sportbereiche" (Kampfsport und Wassersport) gliedern. Dieses "Sportartenkonzept" war bis zur Jahrtausendwende sowohl im Schulsport als auch in der Lehramtsausbildung zentraler Bestandteil.

Wie würden Sie den Trend im Sportunterricht beschreiben? Ist der Unterricht spielerischer geworden - Fußball nicht nur am Ende als Draufgabe?

Adrian Ich würde eher sagen, dass der Kanon an angebotenen Sportarten breiter geworden ist. Der Sportunterricht ging weg vom reinen Vermitteln von Techniken hin zum reflektierten Sporttreiben; bis hin zu Trainingsmethoden und Biomechanik. Ziel war und ist es, Schüler in die Lage zu versetzen, ihren Sport selbstständig zu planen und idealerweise den Weg zu lebenslangem Sporttreiben zu eröffnen.

Müsste Schule nicht auch Gesundheitsvorsorge betreiben, indem sie Schüler, platt gesagt, ans Bewegen kriegt? Wäre es nicht besser, Schüler einmal in der Woche so zu treiben, dass sie außer Puste sind und nassgeschwitzt?

Rickert Nein, man muss klar sagen, dass der Sportunterricht mit drei Wochenstunden Sport nicht die Bewegungsdefizite von Schülern aufholen kann. Das ist schon allein aus trainingswissenschaftlicher Sicht kaum zu bewerkstelligen. Außerdem wäre diese Art des "erzwungenen" Trainings kontraproduktiv im Hinblick auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler, auch nach der Schulzeit weiterhin Sport zu treiben. Ziel eines modernen, erziehenden Sportunterrichts ist es deshalb eher, dass die Kinder ermuntert und befähigt werden, ein Leben lang Sport zu treiben. Diese "sportbezogene Handlungskompetenz" ist deshalb zentraler Bestandteil des aktuellen Kernlehrplans für das Fach Sport in NRW.

Wie soll diese laut Lehrplan erreicht werden?

Rickert Eine wichtige Erkenntnis in der Lehrplandiskussion war es ja, dass Sportunterricht von den Schülern sehr ambivalent aufgenommen wurde. Vereinfacht gesagt: Die einen hassten ihn, die anderen liebten ihn. Daran sieht man, dass man viele Schüler mit dem alten Sportartenkonzept gar nicht erreichte, vor allem diejenigen, die Probleme mit den relativ strikten Leistungsanforderungen in den einzelnen Sportarten hatten. Darauf hat man Antworten gesucht. In der Konzeption, die sich dann seit Ende der 90er Jahre durchgesetzt hat und deren pädagogische Grundlegung im Wesentlichen bis heute gilt, ging es unter anderem darum, Sinnperspektiven zu finden, die sich nicht allein in Leistungsaspekten erschöpften. Das waren zum Beispiel gesundheitsfördernde, gestalterische oder entwicklungspsychologische Perspektiven, die dazu beitragen sollten, den Sport aus vielfältigen Blickwinkeln heraus zu erschließen und damit einer größeren Anzahl von Schülerinnen und Schülern zugängig wird.

Adrian Insgesamt ist nach meiner Beobachtung das Sportstudium stärker pädagogisiert worden, um den zahlreichen Aufgaben, die dem Sport zugeschrieben werden, auch gerecht werden zu können, also Fairnessvermittlung, Integration in jeder Form, frühkindliche Bewegungsangebote zur Unterstützung der neuronalen Entwicklung, Seniorensport, Gesundheitssport, Sozialisierung durch Sport und anderes mehr.

Müsste man mehr Sportunterricht erteilen?

Sattler Am Ende hängt viel von den Eltern ab. Wenn Eltern Kinder dazu anhalten, Sport zu machen und in einen Verein zu gehen, werden Kinder geprägt und lernen, dass Sport und Bewegung Spaß machen. Je früher Kindern dies vermittelt wird, desto selbstverständlicher wird der Bedarf, sich zu bewegen und dann für ein Leben lang. Wenn Schüler hier wichtige Jahre versäumen, ist das später schwer aufzuholen. Rickert Es gibt ja auch nach wie vor Schüler, die zu erstaunlichen sportlichen Leistungen in der Lage sind. Aber die Schere zwischen denen, die motorische Probleme haben, und denen, die fast Leistungssport betreiben, ist größer geworden. Wir haben Spitzensportler und Kinder, die einen Ball nicht fangen können, wenn ich ihn ihm aus zwei Meter Entfernung zuwerfe. Wenn Kinder nicht früh von ihren Eltern in einen Sportverein gesteckt wurden, geraten sie ab Klasse sechs oder sieben ins Hintertreffen zu denen, die früh Sport gemacht haben. Sattler Das ist auch in den Vereinen eine Herausforderung. Man muss darauf achten, dass die nicht so sportlichen Kinder nicht tief frustriert werden und die Leistungsfähigeren Teamgeist wahren. Hier müssen die Trainer behutsame Motivationsarbeit leisten, um Kinder aufzubauen und ihnen Mut zu machen. Selbstverständlich werden auch die Trainer in den Vereinen mit den geänderten Voraussetzungen der heutigen Jugend konfrontiert, was den Trainern eine hohe Sensibilität und Verantwortung abverlangt. Daher sollte in den Vereinen besonders in die Jugendarbeit investiert werden. Idealerweise wären die am besten ausgebildeten Trainer im Kinder- und Jugendbereich im Einsatz. Leider kann das bisher in wenigen Vereinen umgesetzt werden, da entweder die Ressourcen nicht ausreichen oder der Fokus auf den Seniorenbereich gelegt wird.

