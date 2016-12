Krefeld: Heiligabend in der Kneipe

Singles, Paare ohne Kinder, Leute, die nicht allein sein wollen - es gibt eine Reihe von Gaststätten in Krefeld, die für solche Menschen an Heiligabend geöffnet haben. Mitarbeiter aus vier Kneipen berichten, was sie so erleben. Von Julia Schleier

Heiligabend ein Ausflug in die Stammkneipe? Für die einen klingt das absurd, für die anderen ist es Tradition: Immer mehr Krefelder Gaststätten machen an Heiligabend auf, bieten teils besondere Aktionen, und immer mehr Gäste kommen. Das Treffen von Freunden, die man lange nicht gesehen hat oder die "Flucht" vor der Familienidylle -was die Gäste motiviert, ist unterschiedlich. Wir haben in vier Krefelder Gaststätten nachgefragt, wie dort Weihnachten gefeiert wird und welche Gäste am Samstag erwartet werden.

Wenn der Abend des 24. ganz der Familie gehören soll, findet man auch schon tagsüber einen Treffpunkt. Die Alte Post, Sternstraße 71, ist von morgens um 10 Uhr bis in die Nacht geöffnet. "Zusätzlich zum normalen Betrieb gibt es bei uns Schrottwichteln mit Kartoffelsalat und Würstchen", sagt Mitarbeiterin Roswitha Krahnen.

Das Phil's (Wiedenhofstraße 56) öffnet ab 11 Uhr zum Frühschoppen seine Türen, dazu gibt es selbst gemachten weißen Glühwein. Von 18 bis 22 Uhr geht das Licht dann aber noch mal aus. "Diese paar Stunden am Heiligen Abend gehören bei vielen Besuchern wirklich der Familie, danach kommen sie dann zurück", so Barbesitzer Philipp Thomas, der immer an Heiligabend zu diesen Zeiten öffnet.

Ähnlich macht es schon seit vielen Jahren der Saloon (Neue Linner Straße 78). "Bei uns gibt es von 11 bis 17 Uhr Frühschoppen, von 22 bis 5 Uhr dann den gewohnten Barbetrieb", sagt Michael Thompson, der bereits seit 19 Jahren im Saloon arbeitet. "Dass wir an Heiligabend öffnen, hat bei uns schon Tradition."

Wer jedoch sowieso erst nach der Bescherung in eine Gaststätte gehen möchte, wird zum Beispiel im Café Konkurs (Issumer Str. 8) in Linn fündig. Oliver Foncken, der die Bar vor vier Monaten gekauft hat, lässt die Türen tagsüber zu und schließt erst abends ab 20 Uhr auf. Der Tag gehört dann trotzdem der Familie, nur der Abend wieder dem Job und damit den Gästen. Früher sei es im Café Konkurs mal Kult gewesen, dass die Gaststätte am 24. öffnet. Diese Tradition möchte er wieder aufleben lassen: "Mein Ziel ist es, all denen eine offene Tür zu bieten, die sonst an Weihnachten alleine wären." Dass viele Singles den Heiligen Abend in einer Gaststätte verbringen, wird in allen vier Kneipen bestätigt. Thompson sagt: "Alle die, die Zuhause niemanden haben, mit dem sie feiern können, werden hier gut aufgenommen." Auch Krahnen erzählt, dass besonders an Weihnachten alle Gäste eine große Gemeinschaft bilden, die zusammen besinnlich feiert. Aber es kommen nicht nur Singles, denen zu Hause möglicherweise die Decke auf den Kopf fällt, sondern auch Pärchen. "Vor allem junge Pärchen ohne Kinder verbringen den Abend gerne bei uns", so Krahnen. Freunde und Bekannte, die es beispielsweise wegen des Studiums oder der Arbeit in andere Städte verschlagen hat und die sich lange nicht gesehen haben, feiern in den Bars fröhliches Wiedersehen. "Dann sind sie immerhin alle mal wieder vor Ort in ihrer Heimatstadt", sagt Thomas. Laut Thompson kämen außerdem viele Stammgäste, und sogar Familien mit Kindern seien schon dort gewesen. Es werden volle Häuser erwartet und eine bunte Mischung unterschiedlicher Menschen jedes Alters. Natürlich darf dann in den Bars auch Weihnachtsmusik nicht fehlen. Thompson, der aus Irland stammt, wird im Saloon ein bisschen irische Musik spielen. Für das Singen deutscher Weihnachtslieder sei das Publikum selber zuständig, lasse damit aber nie lange auf sich warten.

Alle Mitarbeiter und Besitzer der Kneipen, mit denen wir gesprochen haben, sind sich einig, dass das Ambiente an Heiligabend in den Gaststätten sehr angenehm ist. Besinnlichkeit, gemütliches Zusammensitzen und eine entspannte Stimmung stehen auch in den Kneipen im Vordergrund. Ausreichend Mitarbeiter für den Heiligen Abend zu finden, sei kein großes Problem. Lediglich Foncken steht am 24. ohne Personal da, weil er die Bar erst kürzlich übernommen hat und noch keine Mitarbeiter einstellen konnte.

Er bleibt aber zuversichtlich: "Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gäste, die hier seit Jahrzehnten herkommen, auch mit anpacken werden. Besonders jetzt, an Weihnachten."

Quelle: RP