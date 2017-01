Krefeld: Hüls hat Prinzessin aus Österreich integriert

Es ist jedesmal ein gut behütetes Geheimnis in Hüls, Wochen vorher steigt die Spannung, im Internet wird fleißig getippt, und am Samstagabend war es dann soweit: Im Rahmen der großen Grusel-Gala wurde um halb neun abends das Geheimnis um das diesjährige Hülser Prinzenpaar gelüftet: Prinzessin Helene I. und Prinz Christian I. (May) mit ihren Prinzenkindern und Pagen Isabel (10), Kilian (9) und Lena (2) wurden als Prinzenpaar für die Session 2017/2018 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Von Linda Wickering

Ihr Außenminister ist Peter Hoebertz. Bei dem Prinzenpaar handelt es sich um eine wahre Karnevalsintegration, hatte sich das Ehepaar May doch in Österreich, dem Heimatland der Prinzessin, kennengelernt. Dort war der Prinz 1999 im Sommerurlaub. 2000 zog Helene Pitterl dann nach Hüls, 2003 heirateten die beiden. Die Familie von Prinz Christian I. ist schon in der vierten Generation im Hülser Karneval aktiv. Im Alter von vier Jahren stand Christian das erste mal mit Vater Dieter auf der Bühne, vor zwei Jahren wurde die jüngste Tochter Lena als echtes Karnevalskind genau zwischen zwei Sitzungswochenenden geboren.

So gab es für die Österreicherin aus Lienz kein Entkommen: sie wurde umgehend in die Karnevalstradition eingeführt, und ehe sie sich versah, stand sie am Samstagabend als Prinzessin Helene I. auf der Bühne des Sechserrats der katholischen Jugend im Schauerstift in Hüls. Jahr für Jahr stellt der Sechserrat das Hülser Prinzenpaar und dazu ein Programm auf die Beine, das sich sehen lassen kann. Programm, Deko und Bühnenshow werden ausschließlich von den Mitgliedern gestaltet. Die Prinzenproklamation ist dann eingebettet in einen dieser Galaabende.

Sitzungspräsident David Drink führte galant durch den Abend und eröffnete zusammen mit der Sitzungsband "Groove Company" und einem eigens umgedichteten Lied den Abend. Der 28-Jährige grölte getreu den Toten Hosen "Hey! Hier kommt Peijas, Vorhang auf für unsere Horrorshow." Peijas ist ein Clown und das Vereinsmaskottchen, das jedes Mitglied stolz als Anstecker trägt.

Die Big Band der KKG Nette Stölle Jonges spielt zum Einzug des neuen Prinzenpaars, dann spricht Präsident Drink zum Publikum und freut sich, dass die Hülser dieses Jahr nicht nur ein Jubiläum, sondern auch karnevalistische Inkarnation und Inklusion mit nur einem Ziel feiern: "Unsere Tradition des Hülser Karnevals noch ganz lange bestehen zu haben." Prinz Christian I. fordert die Hülser auf: "Feiert mit uns den Hülser Karneval. Getreu dem Fußballmotto: In den Farben getrennt, in der Sache vereint."

Dann plaudert das Prinzenpaar aus dem Nähkästchen: Eigentlich wollte die Familie dieses Jahr in Sachen Karneval kürzertreten, doch eines Abends klingelte der Präsident David Drink. Die Frage, ob die Mays Lust hätten, das neue Hülser Prinzenpaar zu werden kam spontan, die Antwort der Mays ebenso. Dann wurde der Keller geplündert und die Entscheidung begossen, und so begann eine wilde Reise voller Geheimniskrämereien. Fast wären Helene I. und Christian I. einmal aufgeflogen, als sie versehentlich Notizen für ihre Antrittsrede auf dem Esszimmertisch liegen ließen. Tochter Isabel, die im Karneval unter anderem als Pagin des Kinderprinzenpaares 2016 aktiv war, fand die Notizen, zählte 1 und 1 zusammen, und sprach ihre Eltern an: "Seid ihr das neue Prinzenpaar?" Die Eltern verdächtigten kurzerhand ein anderes Paar und retteten die Situation. Glück gehabt! Helene I. stellt den Orden des Königshauses als Zeichen der Verbundenheit zu Hüls vor. Darauf zu sehen: das Wappen im Zentrum, ein Ortsumriss des Hülser Gebietes, ein Fußball mit Narrenkappe und natürlich darf der Breetlook nicht fehlen (Platt für Porree). Wie lange sie nun ihren Ehemann mit "Mein Prinz" ansprechen muss, fragt die Österreicherin und erheitert so das Publikum im Schauerstift, war doch die Proklamation erst der Anfang einer aufregenden Reise.

