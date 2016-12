Krefeld: Hunderte fiebern Silvesterlauf entgegen

Im Forstwald treffen sich am kommenden Samstag wieder Läufer jedes Alters, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Wegen stetig wachsender Teilnehmerzahlen wird jetzt eine Profifirma für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Hunderte Lauffreunde - im vergangenen Jahr erreichten knapp 700 Aktive das Ziel - können es kaum noch erwarten: Am Samstag, 31. Dezember, startet die 46. Auflage des Renntags - wieder organisiert vom Verein DJK VfL Forstwald. "Die stets große Zahl der Teilnehmer und Besucher ist eine Bestätigung für uns, den richtigen Weg eines gesundheitsfördernden Sports eingeschlagen zu haben und nebenher Spaß und Freude am Wettkampf zu vermitteln", formuliert der Verein. Die Teilnehmer am Silvesterlauf werden kostenfrei mit Tee versorgt; ein reichhaltiges Kuchenbuffet rundet die Veranstaltung ab. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind in der Sporthalle am Bellenweg vorhanden.

Mit der Firma Maxx Timing wurde für den diesjährigen Silvesterlauf ein professioneller Anbieter für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gewonnen. Damit hat der Forstwalder Verein der stetig wachsenden Teilnehmerzahl Rechnung getragen. Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer, der Länge der Strecke, der Dauer des Rennens oder des Wetters - "das BibTag Timing System, das Maxx Timing nutzt, ist die effizienteste und zuverlässigste automatische Timing-Lösung, die es zurzeit gibt", erklären die Organisatoren des Silvesterlaufs. Die Online-Anmeldung, Online-Zahlung, Online-Starterliste sowie die Zeitmessung, die Ergebniserstellung, die Live-Präsentation der Ergebnisse vor Ort und die Online-Ergebnisse stellen das Gesamtpaket der Veranstaltung dar. Für alle Teilnehmer steht der Urkundendruck im Internet zur Verfügung.

Die Wettkämpfe beginnen wie immer um 13.15 Uhr. Start ist auf der Eichenallee, Ziel ist der Sportplatz am Bellenweg. Für alle Teilnehmer ist der Urkundenausdruck per Internet möglich. Die Sieger der jeweiligen Schüler- und Jugendklassen aus Lauf 1 erhalten Pokale, der/die Gesamtsieger/in aus Lauf 2 erhält den begehrten Wanderpokal. Die Sieger werden zeitnah in der Turnhalle geehrt. Zeitplan und Streckeneinteilung sind im Internet veröffentlicht. Für weitere Informationen empfiehlt sich der Besuch auf der Internetseite des Vereins unter "www.DJK-VfL-Forstwald.de". Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Das Startgeld beträgt zehn Euro je Teilnehmer; Schüler und Jugendliche zahlen acht Euro. Nach- beziehungsweise Ummeldungen sind am Veranstaltungstag - je nach Starterfeld - noch bis 60 Minuten vor Beginn möglich. Die Nachmeldegebühr beträgt zwei Euro.

Ergebnisse und Impressionen dieser beliebten Veranstaltung können ab 1. Januar 17 Uhr, im Internet unter www.djk-vfl-forstwald.de/ eingesehen werden.

Anmeldungen sind noch bis heute, 15 Uhr, online unter "www.maxx-timing.de" möglich. Auskünfte erteilt Sandra Rohwedder unter der Telefonnummer 02151-303407 oder per E-Mail "Anmeldung.Forstwald@web.de".

Quelle: RP