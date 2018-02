In Krefeld fiebern Eishockey-Fans mit der deutschen Nationalmannschaft mit: Beim Public Viewing zum Olympia-Finale am frühen Morgen im Karussell wollten sogar so viele dabei sein, dass einige wieder fortgeschickt werden mussten.

