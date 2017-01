Krefeld: Hundesteuer: Stadt verschickt keine neuen Bescheide

Die im vergangenen Jahr verschickten Steuerbescheide sind so genannte Dauerbescheide. Die Fälligkeiten und Steuersätze für das Jahr 2017 können daraus entnommen werden.

Krefeld ist Hundehauptstadt. Mit 58 steuerlich erfassten Tieren pro 1000 Einwohner rangiert die Kommune statistisch ganz weit oben. Die Absicht, eine Hundepolizei von Haus zu Haus zu schicken, um nicht angemeldete Vierbeiner ausfindig zu machen, ist vom Tisch. Gleichwohl schlägt die Kommunalverwaltung vor, mit eigenen Fragebögen eine "Eigenerhebung" in den Krefelder Stadtbezirken durchführen zu wollen. Sollte sich herausstellen, dass die Anstrengungen unverhältnismäßig im Vergleich zu Kosten und Ergebnis wären, würde das Bemühen vorzeitig eingestellt. Andernfalls solle der Versuch, weitere Hundehalter zu ermitteln, die ihre Vierbeiner nicht ordnungsgemäß gemeldet hätten, bis Ende des Jahres 2018 fortgeführt werden. Gegen diejenigen, die in einer Übergangszeit bis Ende dieses Jahres ihren Hund bei der Stadt noch anmelden, werde kein Bußgeld verhängt, verspricht die Kommune.

Der Startschuss für die Eigenerhebung erfolgt Mitte Januar: Die Stadt Krefeld sucht ab dann nach Hundehaltern, die keine Steuern für ihre Lieblinge bezahlen. Nach und nach soll allen rund 110.000 Haushalten ein Formular zugeschickt werden, das ausgefüllt werden muss. Ziel der Bestandsaufnahme sei eine größere Steuergerechtigkeit, so die Stadt. Denn die "Hundedunkelziffer" sei immer noch hoch. Die Verwaltung rechnet mit Mehreinnahmen von 125.000 Euro jährlich. Ferner informiert die Stadt, dass sie ihre Bescheide für Steuern und Abgaben wie üblich auf den Postwege bringe, aber in diesem Jahr darauf verzichte, für diejenigen Steuerpflichtigen, welche die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, Bescheide zu versenden, um Kosten für Material und Versand zu sparen. Die im vergangenen Jahr verschickten Steuerbescheide seien so genannte Dauerbescheide. Die Fälligkeiten und Steuersätze für das Jahr 2017 können daraus entnommen werden. Sie gelten jahresübergreifend, sofern sich keine relevanten Änderungen ergeben - in solch einem Fall würde ein neuer Bescheid versandt werden. Die Verwaltung bittet die Steuerpflichtigen, die pünktliche Zahlung zu den Fälligkeitsterminen (15. Februar und 15. August) zu überwachen.

(sti)