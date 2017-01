Krefeld: Investition: Chemische Industrie vorneweg

Die Krefelder Wirtschaft hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich mehr investiert als die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und dem Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein. Gleichwohl sind die Investitionen pro Beschäftigten seit 2000 von 14.532 auf 10.236 Euro im Jahr 2015 zurückgegangen. Die IHK und die Wirtschaftsauskunftei Creditreform stellten gestern ihre neue Studie "Die Investitionslücke am Mittleren Niederrhein" vor. Von Norbert Stirken

Die Investitionsfreude der Unternehmen macht Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein Sorge. Sie bleibe in Anbetracht der guten Konjunktur hinter den Erwartungen zurück. Ausnahme im Kammerbezirk sei der Rhein-Kreis Neuss. Die Wirtschaft dort gehe voran. In Krefeld seien die Investitionen beispielsweise in neue Gebäude und Maschinen ohne Dynamik, sagte er. Der Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach hinkten sogar deutlich hinterher.

Die IHK und die Wirtschaftsauskunftei Creditreform werteten für ihre Studie "Die Investitionslücke am Mittleren Niederrhein" unter anderem 105.000 Bilanzen von 14.000 Unternehmen im Kammerbezirk und Zahlen und Fakten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) aus. Hinzu kommen 500 Befragungen von Firmen.

In absoluten Zahlen schneidet Krefeld - anders als beim Maßstab Investition pro Beschäftigtem - deutlich schlechter ab. So haben sich die Investitionen der Firmen aus der Seidenstadt seit 2000 mehr als halbiert. Zum Vergleich: Der Rhein Kreis Neuss hat in derselben Zeit um 40,5 Prozent zugelegt.

Die neue Studie sagt an dieser Stelle, was die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Krefeld anbetrifft, nur die halbe Wahrheit. Sie berücksichtigt nämlich nur Firmen mit Sitz in der Seidenstadt. Gerade in den vergangenen zehn Jahren haben aber zahlreiche auswärtige Unternehmen große Logistikzentren im Hafen und in Fichtenhain errichtet, viel Geld für Immobilien und Infrastruktur in die Hand genommen und die Objekte an namhafte Kunden wie Netto, DSV, Asics, UPS, Amazon und andere langfristig vermietet.

Dessen ungeachtet ist es in Krefeld vor allem die Chemische Industrie, die sich als investitionsstarker Wirtschaftszweig präsentiert. 63 Prozent der Gesamtinvestition entfällt auf die Branche. Pro Kopf ist das ein Betrag von 24.977 Euro - fast 150 Prozent höher als der Durchschnitt in Krefeld und etwa 200 Prozent höher als der Durchschnitt´in Nordrhein-Westfalen.

Wenn in Krefeld dennoch keine Investitionsdynamik zu erkennen ist, dann liegt das der Studie zufolge auch an regional und kommunal beeinflussbaren Faktoren. Auf der Mängelliste ganz oben stehen zu hohe kommunale Steuersätze (Gewerbe- und Grundsteuer B), mangelhafte Breitbandanbindung und marode Verkehrsinfrastruktur. Über den regionalen Rahmen hinaus, sehen Unternehmen die Ursachen für ihre zurückhaltende Investitionstätigkeit in zu hohen Lohnkosten, teurer Energie, den Umweltauflagen, am Fachkräftemangel und fehlendem Rückhalt in der Politik und der Bevölkerung.

"Für die regionale Entwicklung sind private Investitionen von großer Bedeutung", sagt Steinmetz. Investitionen von Unternehmen seien ein Bekenntnis für den jeweiligen Betriebsstandort, stärkten die Wettbewerbsfähigkeit und sichern damit Arbeitsplätze. "Investitionsbudgets wurden zwar regelmäßig moderat erhöht, gemessen an der guten Geschäftslage erschien ihr Wachstum jedoch sehr gering", urteilte der Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein.

Bei 60 Prozent der Unternehmen hätten die Investitionen nicht ausgereicht, um die Summen der Abschreibungen zu übertreffen. Daraus folgen eine Überalterung der Substanz und ein Werteverlust der Sachanlagen, der mittel- und langfristig womöglich zu fehlender Wettbewerbsfähigkeit führt. Als Gründe wurden von den befragten Unternehmen fehlendes Eigenkapital, geringe Nachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten sowie zu geringe Renditemöglichkeiten angegeben.

Quelle: RP