Krefeld: Iraker versucht Frau aus Traar zu vergewaltigen

Zeugen stören den Zuwanderer und helfen der Polizei, den 34-Jährigen nach einer Verfolgung zu stellen und festzunehmen.

Eine 22-jährige Krefelderin ist am frühen Morgen des Rosenmontags nur knapp einer Vergewaltigung entgangen. Zeugen störten den Täter, verfolgten ihn und sorgten mit Unterstützung der Polizei dafür, dass er gestern dem Amtsrichter vorgeführt werden konnte. Der erließ Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung und schickte den Verdächtigen in Untersuchungshaft. Der Mann ist 34 Jahre alt und stammt aus dem Irak. Seit 14 Monaten lebt er in Deutschland. Wie die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei gestern mitteilten, sei die junge Frau auf ihrem Heimweg in Krefeld-Traar überfallen worden. Weil sie sich körperlich stark gewehrt habe, seien Zeugen aufmerksam geworden. Die konnten Schlimmeres verhindern. Die Frau sei körperlich unverletzt geblieben, berichten die Strafverfolgungsbehörden.

Das Opfer sei von der Innenstadt zunächst mit einem Bus nach Traar gefahren. Von der Bushaltestelle "An der Elfrather Mühle" ging sie gegen 4.10 Uhr zu Fuß stadteinwärts. Auf einem Fußweg überraschte sie ein Mann, der bereits im Bus mitgefahren und ihr anschließend gefolgt war. Er habe sie umklammert, ihr mit der Hand den Mund zu gehalten und versucht, sie in ein Gebüsch zu ziehen, erklärten die Beamten. Es sei der Frau gelungen, sich teilweise zu lösen und um Hilfe zu rufen. Mehrere Zeugen wurden aufmerksam, zwei junge Männer eilten ihr zur Hilfe. Daraufhin flüchtete der 34-jährige Tatverdächtige. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und stellte ihn in der Nähe. Dabei attackierte und verletzte der Tatverdächtige ihn und flüchtete erneut. Der couragierte Zeuge, so die Polizei, sei später in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt worden.

Zwischenzeitlich hatte eine Polizeibeamtin, die sich nicht im Dienst befand und privat ebenfalls auf dem Heimweg war, die Leitstelle ihrer Berufskollegen informiert. Nachdem mehrere Streifenwagen sehr schnell am Tatort eingetroffen waren, stellten die Beamten den Tatverdächtigen, der immer noch zu flüchten versuchte, nach kurzer Verfolgungsjagd und nahmen ihn fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Zuwanderer aus dem Irak. Er lebt seit dem vergangenen Jahr in Krefeld. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund und Motiv des Tatverdächtigen, dauern an.

(sti)