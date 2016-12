Am 28. Juli war die Polizei gleich an zwei Orten in der Stadt im Großeinsatz. Nach einer Bombendrohung wurde ein Supermarkt in Fischeln geräumt, außerdem gab es einen Einsatz am Kino am Hauptbahnhof. Die Beamten durchsuchten beide Gebäude, fanden jedoch nichts. Später wurde Kritik am Vorgehen der Polizei laut.