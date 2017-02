Krefeld: Jeckes Treiben in Hüls, Oppum, Stahldorf und Gellep-Stratum

Prinz Christian I. - eigentlich 1. Vorsitzender der KKG Nette Stölle Jonges - ernannte sich kurzerhand zum "Integrationsprinz" und erzielte damit ausreichend Legitimation, um die Hülser Karnevalisten aller vier Vereinigungen beim Sturm auf die Obrigkeit hinter sich zu scharen.

Denn nicht Altweiber, sondern am Nelkensamstag fand in Hüls der Sturm auf das Rathaus statt - traditionell auch in den Jahren, in denen es in Hüls keinen Breetlookzug gibt.

Die Jecken waren trotz der frühmorgendlichen Frosttemperaturen bunt kostümiert gekommen und verfolgten die vom Komitee Karnevalszug Hüls getroffenen Vorbereitungen gut gelaunt. Kurz nach 11 Uhr kamen dann auch die Abordnungen von Sechserrat mit dem Prinzenpaar Christian I. und Helene I., "Jux + Klamauk" mit dem Kinderprinzenpaar Jan I. und Nina II., Trinas mit Breetlook und die Nette Stölle Jonges mit der nicht so stillen Big Band und versammelten sich vor dem Rathaus, das von der Hülser Politik unter Führung von Bezirksvorsteher Hans Butzen eifrig verteidigt wurde.

Er bot ein Quiz zur Lokalgeschichte an - doch die Angreifer wussten die Lösungen. Butzen blieb bei seiner Weigerung. Schließlich marschierten Prinzenpaar-Sohn Kilian und die anderen Kinder energisch auf das Rathaus zu und griffen durch.

Danach konnten die Karnevalisten ihr Programm durchziehen - mit Ordensverleihungen und Tanzvorführungen der Trina-Garde und der Prinzengarde.

Einen Zug gab's auch in Verberg diesmal nicht. Dafür feierten die Kinder mit der KG Verberg ausgelassen auf der Rennbahn eine "fantastische Weltreise". Josina von der Crabben (13 Jahre) moderierte die vierstündige Reise gemeinsam mit Michael Schubert als Ronni Reisemaus. Für die richtige Musikauswahl sorgte DJ Tom. Aus einem mit Requisiten prall gefüllten Koffer zogen Jojo und Ronni immer wieder neue Accessoires, die Hinweise auf das nächste Reiseziel gaben. Und auch das Prinzenpaar der Stadt Dieter I. & Britta I. schaute vorbei, bevor die Reisenden gegen 14 Uhr das Stahldorfer Kinderprinzenpaar Lars I. & Nina I. begrüßen konnten. Ein gemeinsames Urlaubsfoto war der Abschluss der gelungenen Weltreise.

In Oppum mussten die Narren dieses Jahr ebenfalls auf einen Zug verzichten und trösteten sich mit dem dritten Prinzenbiwak am Samstag in der Gaststätte Yellow an der Hauptstraße. Veranstalter war einmal mehr der Karnevalszugverein Oppum. Das Oppumer Prinzenpaar Sebastian I. und Jessica I. konnte neben zahlreichen Kostümierten auch befreundete Prinzenpaare aus der Region empfangen, die ausgelassen mitfeierten.

Züge gab es gestern dann aber doch noch. Neben dem großen Tulpensonntagszug zogen kleinere närrische Lindwürmer durch Gellep-Stratum und Stahldorf. Beide Male startete der Zug gegen 14 Uhr. Bei trockenem Wetter jubelten hunderte von Narren den aufwendig kostümierten Karnevalisten zu und begrüßten besonders die Tollitäten Pascal I. & Monika I. in Gellep-Stratum und Lars I. & Nina I., das Kinderprinzenpaar von Stahldorf.

(djm)