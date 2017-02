Krefeld: Jüngste Siegerin bei "Jugend musiziert" ist sechs Jahre alt

Es ist ein anrührender Moment, wenn sich kleine Hände um ein Instrument schmiegen, Kindergesichter plötzlich ganz ernst werden, und dann erklingt die Musik.

Mit hoher Konzentration und großem Talent präsentierten jetzt die Gewinner des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" ihr Können beim Preisträgerkonzert in der Kundenhalle der Sparkasse am Ostwall. Die jüngste Siegerin der Krefelder Musikschule, die den Wettbewerb in diesem Jahr ausgerichtet hat, ist Elisa Pham (6). Gemeinsam mit der zwei Jahre älteren Clara Groll hatte die kleine Geigerin die Jury in der Kategorie "Streicherensemble, gleiche Instrumente" in der jüngsten Altersgruppe der nach 2009 Geborenen überzeugt.

Beim Konzert am Sonntag wurden Elisa und ihre Kollegen von der hiesigen Musikschule noch einmal gefeiert. Für die Urkunden und das Lob von Oberbürgermeister Frank Meyer bedankten sie sich mit erlesenen Klängen. Musikschulleiter Ralph Schürmanns ist stolz. Seine Schüler haben ausgezeichnet abgeschnitten: Von 102 Teilnehmern dürfen 42 zum Landeswettbewerb. Viele haben bereits Wettbewerb- und Gewinnerfahrungen. Für Elisa war es eine Premiere.

(ped)