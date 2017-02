Krefeld: Karneval: Schulen verbieten Spielzeugwaffen und Haarspray

Viele Schulen feiern Karneval - meist am Freitag nach Altweiber - aber unter Auflagen: Neben Alkohol sind Spielzeugwaffen und (meist farbiges) Haarspray verboten. Das Gesetz erlaubt solche Feiern. Von Ramona Kosub und Julian Joswowitz

An Krefelder Schulen wird das Karnevalsbrauchtum gepflegt - zugleich ist das Bestreben erkennbar, Auswüchse und Exzesse wie Alkoholmissbrauch oder Verschmutzungen zu vermeiden. Erkennbar ist auch das Bestreben, dem Thema Waffen keinen Raum zu geben - Spielzeugwaffen sind oft ausdrücklich untersagt. Dies ergab eine Umfrage unter Krefelder Schulen, ob und wie sie Karneval feiern.

Rechtlich sind die Schulen bei dem dann anstehenden Unterrichtsausfall auf der sicheren Seite. Es gebe keine ausdrückliche Regelung über Karnevalsfeiern im Schulgesetz, erläuterte eine Sprecherin des NRW-Schulministeriums; doch seien solche Gelegenheiten wichtig für die Schulfamilie und vergleichbar mit anderen Schulfesten. Am Ende könne der Schulleiter entscheiden, ob und in welchem Maß er Karnevalsfeiern während der Unterrichtszeit zulasse.

Alle befragten Schulen betonten, dass für Alkohol und Spielzeugwaffen, teilweise auch für Haarspray strikte Verbote gelten. An einigen Schulen ist auch Konfetti verboten - mit Rücksicht auf die Putzhilfen. Farbiges Haarspray hat in der Vergangenheit oft zu Ärger geführt, weil Schüler damit andere Schüler oder die Schuleinrichtung besprüht und erheblich verschmutzt haben.

Die Regenbogenschule hat sogar einen eigenen Karnevalszug, den sie jedes Jahr stolz feiern; außerdem wird noch in den einzelnen Klassen gefeiert.

Die Grundschule Wimmersweg veranstaltet einen eigenen Kostümwettbewerb, der dieses Jahr unter dem Motto "Tierwelt" ausgetragen wird. Die meisten Grundschulen feiern am Freitag nach Altweiber, wobei Verkleidungen nicht nur gestattet, sondern erwünscht sind. Auch hier wird durch ein Verbot besonders darauf geachtet, dass niemand eine Spielzeugwaffe dabei hat, damit sich kein Kind bedroht fühlt. Die Hülser Grundschule an der Burg feiert ebenfalls. In die Aula der Schule kommt sogar das Hülser Prinzenpaar, Helene I. und Christian I., und das Kinderprinzenpaar Prinz Jan I. (Pauly) und Prinzessin Nina II. (Ingenleuf). Anschließend wird im Klassenzimmer und in der Turnhalle gefeiert.

Die Schülervertretung des Gymnasium Fabritianum hat auch in diesem Jahr eine Karnevalsfeier für die Unterstufe organisiert. In den letzten Jahren war diese Feier mit 150 bis 200 Schülern immer recht gut besucht. Die Schulleitung betont, dass natürlich auch an Karneval striktes Alkoholverbot gelte.

"Unterricht in anderer Form" heißt es an der Maria-Montessori Gesamtschule. Dort trifft sich ab 11.11 Uhr die gesamte Schüler- und Lehrerschaft zu einer Art Karnevalssitzung.

Die Gesamtschule Kaiserplatz veranstaltet am Freitag nach Altweiber eine große Feier mit Kostümen unter dem Motto "Zeitreise". Schülerdarbietungen und Kostüme werden bei dieser Feier in einem Wettbewerb prämiiert.

Den sogenannten "Sockenball" gibt es an der Gesamtschule Uerdingen. In der 5. und 6. Stunde des letzten Schultages vor dem verlängerten Wochenende feiern die Fünftklässler in der Turnhalle der Schule.

Auch die Schülervertretung der Gartenstadtschule veranstaltet eine Feier für die Schüler, und die Freiherr-von-Stein-Realschule in Fischeln sowie die Realschule Oppum feiern jeweils schulintern und in einem kleineren Rahmen in der Aula.

Allerdings können nicht alle Schulen mit dem Karneval etwas anfangen. Das Maria-Sibylla-Merian- und das Fichte-Gymnasium veranstalten keine Karnevalsfeier.

Quelle: RP