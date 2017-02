Krefeld, Bockum, Hüls und Uerdingen feiern ab morgen die Rathausstürme - die Termine bis Sonntag.

Ab morgen herrscht Prinz Karneval auch sichtbar auf den Straßen - Altweiber ist der Start für die Hochphase der Session. Hier die wichtigsten Termine:

Krefeld City Morgen herrscht auf dem Rathausplatz in Krefeld ab 14.11 Uhr buntes Karnevalstreiben, bevor dann um 16.11 Uhr zum Sturm auf das Rathaus geblasen wird. Die Verwaltung unter Führung von Oberbürgermeister Frank Meyer wird wie immer ihr Äußerstes zur Verteidigung tun.

Bockum Morgen, Donnerstag, wird ab 11.11 Uhr eine Horde der für ihre Wildheit berühmten Bockumer Altweiber unter dem Pseudonym WIB (Weiber in Bockum) das Bockumer Rathaus erstürmen, es besetzen und die Mitarbeiter in ihre Gewalt zu nehmen versuchen. Die Schlacht um das Rathaus wird sich bis 16 Uhr bei buntem Treiben rund ums Rathaus hinziehen.

Uerdingen In Uerdingen startet das Altweibertreiben morgen, Donnerstag, im Festzelt auf dem historischen Marktplatz um 11.10 Uhr und dauert zunächst bis 20 Uhr. Das Uerdinger Prinzenpaar Bernd I. und Angela I. ist zugegen; für den frühen Nachmittag wird gegen 14 Uhr das Krefelder Prinzenpaar Dieter I. und Britta I. mit Gefolge erwartet. Unterm Strich ist den ganzen Tag über karnevalistisches Treiben mit dem Aufzug von Garden, Karnevalskapellen und Musik zu erwarten. Abends ab 20 Uhr startet dann eine zünftige Altweiberparty.

Am Freitag, 24. Februar, 18 bis 22 Uhr, steigt die Party für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren unter dem Motto "Feiern ohne Reihern" im Festzelt.

Am Samstag, 25. Februar, ist Närrischer Markttag - von 11.10 bis 18 herrscht im Festzelt Jubel, Trubel, Karneval. Parallel dazu startet um 11 Uhr der Uerdinger Ratshaussturm auf dem Marktplatz - das Programm ist eine Überraschung, nur so viel steht fest: Das Uerdinger Prinzenpaar wird zugegen sein.

Der Sonntag steht im Zeichen des Uerdinger Tulpensonntagszug von 13.10 bis 15 Uhr.

Hüls In Hüls steigt der Rathaussturm am Samstag, 25. Februar, 11.11 Uhr, unter Führung des Hülser Prinzenpaares Prinzessin Helene I. und Prinz Christian I. (May) auf dem Hülser Markt. Da in diesem Jahr der Hülser Breetlookszug nicht stattfindet, ist der Sturm der zentrale öffentliche Termin des Hülser Karnevals. Der von Freund wie Feind "König von Hüls" genannte Bezirksvorsteher Hans Butzen hat Widerstand angekündigt: "Ich sehe nicht ein, das Hülser Rathaus ohne ernsthafte Verteidigung den kleinen und großen Hülser Jecken zu überlassen", erklärte er gestern auf Anfrage und rief alle Hülser Bezirksverordneten, Ratsmitglieder sowie Rathausmitarbeiter dazu auf, "die Anstifter des Putsches gegen die Hülser Obrigkeiten abzuwehren".

Oppum Da auch Oppum in diesem Jahr ohne Karnevalszug auskommen muss, freuen sich die Karnevalisten auf das Prinzenbiwak am Samstag, 25. Februar, ab 14.11 Uhr an der Gaststätte Yellow, Hauptstr. 39; dort versammeln sich Oppums Narren unter Führung ihres Prinzenpaares Sebastian I. und Prinzessin Jessica I.; erwartet werden befreundete Prinzenpaare aus der Region; alle Jecken sind eingeladen mitzufeiern - gerne kostümiert versteht sich.

Verberg Noch ein Ort, in dem der Karnevalszug ausfällt, der Kinderkarnevalszug nämlich. Eine zünftige Altweiberparty in der Gaststätte Marcelli findet morgen, Donnerstag, 23. Februar, ab 19 mit der Wahl der schönsten Möhne statt (Eintritt frei).

Volles Karnevalsprogramm ist auch im Haus Kleinlosen: am Donnerstag ab 13.11 Uhr mit DJ Volker Diefes und der Karnevalsband Jeck United (Eintritt 5/ 8 Euro); ebenfalls dort startet unter dem Motto "Jecke in Verberg" am Samstag, 19 Uhr, eine Karnevalsparty (Eintritt 7/9 Euro), und am Sonntag, 19 Uhr, steigt der "Chaotenball" der Schwarzen Husaren (Eintritt 7/9 Euro).

(vo)