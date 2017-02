Die Krefelder Polizei hat ihr Sicherheitskonzept für die Karnevalstage bekannt gegeben. Sie will entlang der Zugstrecken mit vielen Beamten Präsenz zeigen. Einige von ihnen werden Maschinenpistolen tragen. Außerdem soll es mobile Wachen geben.

Insbesondere dort, wo große Menschenansammlungen erwartet werden, will die Polizei Präsenz zeigen. Erstmalig soll es am Tulpensonntag und am Rosenmontag mobile Wachen als Anlaufstellen für Bürger in der Stadt geben.

In enger Abstimmung mit der Stadt und den Karnevalsvereinen habe die Polizei darüber hinaus das Sperrkonzept überprüft, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Züge sollen mit Lkw-Sperren gesichert werden. "Wir tun alles, damit sich die Bürgerinnen und Bürger in Krefeld sicher bewegen können, auch zu Karneval" sagte Polizeipräsident Rainer Furth.

Die Beamten würden weder Gewalt noch Übergriffe tolerieren, sondern frühzeitig intervenieren und konsequent ahnden, heißt es vonseiten der Polizei. Dabei spiele keine Rolle, ob es um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder alkoholisierte Jugendliche gehe. Hier setze die Polizei auch spezialisierte Beamte für den Opferschutz ein.

Die Polizei bittet alle Jecken darum, aufmerksam zu sein und Zivilcourage zu zeigen. Wer Zeuge einer möglichen Straftat werde, solle sich über den Notruf 110, bei den Beamten vor Ort oder in der mobilen Wache melden.

(lsa)