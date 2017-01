Krefeld: Katia Baudin für Kuratorenpreis nominiert

Die neue Leiterin der Krefelder Kunstmuseen ist für ihre letzte Ausstellung im Kölner Museum Ludwig "Fernand Léger. Malerei im Raum" für den Kuratorenpreis des "art Magazins" nominiert worden.

Für die Krefelder Kulturszene ist es eine tolle Nachricht. Bestätigt sie doch, dass die Entscheidungsgremien gute Arbeit geleistet haben: Die neue Leiterin der Krefelder Kunstmuseen, Katia Baudin, ist für ihre letzte Ausstellung im Kölner Museum Ludwig "Fernand Léger. Malerei im Raum" für den Kuratorenpreis des "art Magazins" nominiert worden. Das gab das Museum Ludwig nun bekannt.

Baudin war bis August 2016 stellvertretende Direktorin des Museums Ludwig und wechselte im Herbst an die Kunstmuseen Krefeld. "Malerei im Raum" war die erste Überblickausstellung, die das Augenmerk anhand von großformatigen Wandgemälden und -malereien auf Fernand Légers Auseinandersetzung mit der Architektur richtete. Baudin freut sich sehr über die Nominierung ihrer Léger-Ausstellung für den Kuratorenpreis. "Was für eine wunderbare Überraschung. Ich fühle mich sehr geehrt, für den Kuratorenpreis des art Magazins nominiert zu sein. Es freut mich sehr, dass die sehr forschungsintensive Léger-Ausstellung eine solche positive Resonanz erhalten hat", erklärte die Krefelder Museumsleiterin gestern.

Ausgehend von einem Wandgemälde aus der Sammlung des Museums Ludwig untersuchte die Ausstellung erstmalig das Verhältnis des französischen Meisters zur Architektur - ein Zusammenspiel zwischen Kunst und Architektur, das auch in Krefeld ein Leitmotiv bilden wird in der programmatischen Orientierung der Kunstmuseen unter Baudins Leitung. "Das ist gerade das spannende am Beruf des Museumkurators: wie ein Detektiv auf Spurensuche zu gehen, um einen Künstler oder ein Kunstwerk der Sammlung neu zu beleuchten, neu zu kontextualisieren und zu verstehen, und die Form zu finden, diese Inhalte visuell dynamisch und spannend den Besuchern zu übertragen." Die Nominierung dürfte weiterer Ansporn für ihre Tätigkeit in Krefeld sein.

