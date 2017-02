Krefeld: Kawai-Konzerte: Arisa Onoda eröffnet Spielzeit

Die 20-jährige Pianistin ist bereits mit dem tschechischem Panocha Quartett und dem Yomiuri Nippon Symphonieorchester aufgetreten. Von Kai Aussen

Die neue Spielzeit der Kawai-Konzerte in Krefeld eröffnet die japanische Pianistin Arisa Onoda. In Haus Sollbrüggen an der Uerdinger Straße spielte sie am Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Alexander Scriabin, Feruccio Busoni und Fédéric Chopin. Die Pianistin, Jahrgang 1996, hat bereits einige erste Preise bei internationalen Klavierwettbewerben gewonnen, unter anderem den Chopin-Wettbewerb in Asien. Krefeld ist ihr bereits bekannt, da sie dort schon zweimal an den Internationalen Meisterkursen teilnahm.

Bereits mit zwei Jahren spielte Arisa Onoda zum ersten Mal Klavier, im Alter von sechs Jahren dann auch Geige. Ihr musikalisches Talent wurde früh entdeckt und gefördert. In ihren noch jungen Jahren hat sie Konzerte in Deutschland, Österreich, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Amerika, Großbritannien und in Japan gespielt. Bei diesen Konzerten ist sie als Solistin, mit Orchester oder als Kammermusikern mit dem polnischen Silesia Orchester, dem tschechischem Panocha Quartett und dem Yomiuri Nippon Symphonieorchester aufgetreten.

Mit 16 Jahren zog Arisa in die USA, um dort an der renommierten Juilliard School in New Vork zu studieren. Die Aufnahmeprüfung bestand sie mit Bravour und wurde als Stipendiatin ausgewählt. Seit 2015 studiert sie an der Royal Academy of Music in London. Arisa erhält seit 2009 ein Stipendium von der Osaka Kulturstiftung, der Yamaha Musikstiftung und seit 2015 vom Bundesland Mie in Japan. Des Weiteren wurde sie 2015 mit dem Elton John Mortimer Preis des "Martin Musical Scholarship Fund" ausgezeichnet.

Karten für alle Konzerte können ab sofort reserviert werden, ein Vorverkauf findet nicht statt. Eine Reservierung ist unter der Telefonnummern 02151 373153 möglich. Am Konzerttag findet keine Reservierung statt. Nicht abgeholte Karten gehen 15 Minuten vor Beginn in den Verkauf. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn.

Quelle: RP