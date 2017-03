Krefeld: Kita Hermannstraße wird erweitert

Für den Umbau zieht die Einrichtung an die Schwertstraße um. An der Hermannstraße wird Platz für U3-Plätze geschaffen, künftig gibt es dort vier Kita-Gruppen. Baubeginn ist im Sommer. Von Carola Puvogel

Die Kindertageseinrichtung an der Hermannstraße wird um eine Gruppe erweitert. Für den Zeitraum des Umbaus zieht die gesamte Einrichtung an die Schwertstraße um. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal geplant.

FOTO: Katharina Kulla

Architektin Katharina Kulla hat die Umbaupläne in der Bezirksvertretung West vorgestellt. Das Gebäude, so Kulla, könne nicht aufgestockt werden, weil es auf einem Bombentrichter gebaut sei und man daher nicht genau wisse, was darunter ist. Zudem sei die Fundamentierung eines eingeschossigen Gebäudes bei der Erweiterung auf zwei Etagen immer schwierig. Deshalb habe sich das Architektenteam entschlossen, den Bestand soweit wie möglich zu belassen, nicht aufzustocken, sondern anzubauen. Gleichzeitig wird der bestehende Gebäudeteil renoviert, zum Beispiel werden die Böden ausgetauscht.

Das Raumprogramm der Kita wird an den Bedarf für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren angepasst. Durch neue Anbauten südlich und nördlich vom Bestandsgebäude sowie die Umbauten werden notwendige Wickelbereiche, Ruheräume sowie Platz für eine weitere vierte Gruppe geschaffen. Damit die vierte Gruppe Zugang zum Gartengelände hat, soll der jetzige Mehrzweckraum zum Gruppenraum werden. Hier wird zusätzliche eine Empore eingezogen. Zwei der bestehenden Gruppenräume werden durch einen Anbau zur Gartenseite hin erweitert.

Auch die im Bestand befindlichen Gruppenräume verfügen über eine Empore. Weil diese zur Südseite ausgerichtet sind, soll auch für die klimatischen Bedingungen etwas getan werden: Bestehende Fensterflächen werden im Rahmen des Um baus verkleinert, so soll es drinnen kühler bleiben. Nach Norden entsteht ein weiterer Anbau, um den Mehrzweckraum zu ersetzen. Außerdem sind zwei Räume neben dem Eingangsbereich eingeplant: Das Büro der Kita-Leitung sowie der Personalraum für die Erzieherinnen und Helferinnen finden dort ihren neuen Platz. Das künstlerisch gestaltete Vordach wird um einige Meter nach vorn versetzt und kann erhalten bleiben. Die Funktionsräume, darunter die Küche, werden ertüchtigt und teils vergrößert. Die Einrichtung wird zukünftig mehr als 22 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 73 Plätze für Jungen und Mädchen im Alter von mehr als drei Jahren verfügen. Die Kosten belaufen sich auf 1.640.000 Euro.

Quelle: RP