Krefeld: König von Deutschland krönt den Theaterball

Der 11. März steht unter dem Motto "Königlich". Dazu gehört ein schillerndes Programm vom Walzerkönig Strauß über barocke Königinnen, die Queen-Song singen, bis zu Rio Reiser. Von Mojo Mendiola

"Königlich" soll es zugehen beim 17. Theaterball am Samstag, 11. März. Schließlich ist im Krefelder Theater zurzeit ein König im Hause: der "König von Deutschland", Rio Reiser, und der wird sich in der Ballnacht gleich zweimal die Ehre geben.

Generalintendant Michael Grosse freut sich, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Theater, der Mediothek unter der Leitung von Evelyn Buchholz und der SWK, vertreten durch Dirk Höstermann, in den vergangenen Jahren so gut funktioniert hat, dass man nun schon den sechsten Ball gemeinsam ausrichtet. Und er lässt es sich auch nicht nehmen, den Abend in seiner feinsinnig-humorigen Art zu moderieren.

Das Eröffnungsprogramm im großen Theatersaal ist königlichen Melodien gewidmet. Unter der Leitung von Diego Martin-Etxebarria geben die Niederrheinischen Sinfoniker Stückchen aus "Roberto Devereux" von Gaetano Donizetti, "Mignon" und "Hamlet" von Ambroise Thomas, "Der Favorit" von Robert Stolz, "The King And I" von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein, "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar sowie "Leichtes Blut" und "Die Fledermaus" von Johann Strauß. Gesanglich wirken mit: Sophie Witte, Rafael Bruck, Debra Hays, Gabriela Kuhn und Andrew Nolen sowie Michael Siemon. Es tanzen Amelia Seth, Flavia Harada, Yoko Osaki, Robin Perizonius, Illya Gorobets und Radoslaw Rusiecki nach einer Choreografie von Robert North.

Ebenfalls auf der großen Bühne gibt es die Mitternachtsshow, und das gleich zweimal, weil sich das beim letzten Mal so gut bewährt hat, nämlich um 23.30 Uhr und 0.15 Uhr.

Rio Reiser hält Hof in Gestalt von Adrian Linke, ihm zur Seite stehen Eva Spott, Anna Pircher und Philipp Sommer in Szenen aus dem Musical "König von Deutschland", unterstützt von Willi Haselbeks Band mit Kim Jovy, Christoph Kammer, Jörg Kinzius und Olaf Scherf.

"The King's (and Queen's) Singers", ein von Ulrike Aistleitner, Michael Preiser und Yorgos Ziavras zusammengestelltes und einstudiertes Ensemble, hat um 21 Uhr und 22 Uhr Auftritte im Glasfoyer des Theaters. Julia Danz, Agnes Thorsteins, Xianghu Alexander Liu und Shinyoung Yeo, alles Mitglieder im Opernstudio Niederrhein, sowie Bruck und Nolen bringen Songs von den Beatles und aus Andrew Lloyd-Webbers Musicals.

In der Mediothek greifen um 21.30 Uhr und 22.45 Uhr "The Killer Queens" an. Esther Keil als Elisabeth I., Denise Matthey als Marie Antoinette und Helen Wendt als Kleopatra warten mit Songs der Band "Queen" auf, die optisch und musikalisch auf Barock getrimmt wurden. Anne Weiler besorgte die Kostümierung, Jochen Kilian spielt das elektrisch verstärkte Cembalo.

Zum Walzer auf der großen Bühne spielen die Niederrheinischen Sinfoniker, im Atrium der Mediothek sorgen die beliebte Band "Petrocelli" und ein DJ - das ist neu - für moderne Rhythmen.

Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Inhaber von Flanier-Karten sind zum Mitternachtsbüffet eingeladen mit Königin-Pastetchen, Karotten-Ingwer-Suppe und Rustica-Baguettes. Auf die Inhaber regulärer Karten warten Avocado-Lachs-Tatar, Hirschragout in Spätburgunder und Birnenknusperkuchen.

