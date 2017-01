Krefeld: Korff öffnet im Frühling wieder seine Pforten

Im 225 Jahre alten "Gasthof Korff - Zum Königshof" wird der neue Pächter künftig auch Krefelder Akzente wie Pastinaken-Jubbel in die Speiskarte einbringen. Von Jochen Lenzen

In Hamburg hat er zuletzt als Leiter des Restaurants von Cornelia Poletto gekocht. Jetzt ist Matthias Cantow (37) nach Krefeld gezogen, um die Geschäftsführung des wohl ältesten Krefelder Restaurationsbetriebs, den "Gasthof Korff - Zum Königshof" zu übernehmen, der im Frühjahr wieder eröffnet wird. Seit Mitte 2016 ist das Traditionshaus, dessen Interieur sich in einem modernen Landhausstil präsentiert, nicht mehr in Betrieb gewesen.

Der Industriekaufmann Detlef Hauffe (68), vor gut 25 Jahren von Bochum nach Krefeld gekommen, hatte das Gebäude aus dem Jahr 1792 vor rund fünf Jahren erworben und an Giuseppe Buonanno verpachtet, der im Juli vergangenen Jahres auf die Verlängerung des Vertrags verzichtete. Daraufhin begab sich Hauffe auf die Suche nach einem neuen Pächter, den er in dem 37-jährigen gelernten Koch und System-Gastronomen gefunden hat.

Tradition soll bewahrt werden

Der hat sich ganz bewusst auf die Tradition des ursprünglich landwirtschaftlichen Anwesens des ehemaligen Groß-Beeckerhofs besonnen, zu dem von Anfang an eine Schankwirtschaft, eine Bäckerei, eine Gemüsegärtnerei, eine Brauerei und eine Brennerei gehörten. Der Hamburger bemühte sich gleich um alte Krefelder Rezepte und die entsprechenden Namen in Mundart. Und so hat er die Speisekarte unter die Überschriften "Van vüere" (Vorspeisen), "Schlaat" (Salat), "Jubbele" (Suppen), "Meddendren" (Hauptgerichte) und "Hingedrop" (Desserts) unterteilt. "Ich möchte in einer gehobenen Landgasthof-Küche regionale Tradition und Moderne mit internationalen Akzenten verbinden", sagt Cantow. So finden sich auf der Karte das Kotelett vom Niederrhein-Schwein mit Jägerkohl ebenso wie die gegrillte Jakobsmuschel auf mariniertem Spitzkohl mit krossem Speck. Darüber hinaus gibt es einen "Et Meddes" betitelten Mittagstisch von klassischen Eintöpfen bis zum Rheinischen Sauerbraten.

Angetan von der 225-jährigen Geschichte des Hauses sind Cantow und Hauffe stolz auf die berühmten Persönlichkeiten, die in dem Gasthof schon bewirtet wurden. Dazu gehörten - wie es auf einem Schild der Freunde und Förderer für Heimatpflege in der Bürger-Schützengesellschaft Fischeln heißt - 1795 Kurfürst Maximilian Franz, Sohn der Kaiserin Maria Theresia, 1804 und 1811 Kaiser Napoleon I. sowie 1821 der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Letzterer soll dem Gasthof den Namen "Zum Königshof" gegeben haben.

In diesem Zusammenhang sucht der neue Betreiber alte Bilder und Informationen. Wer damit dienen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0151-42539363 bei Matthais Cantow oder unter 02151-547080 bei Werbetechniker Stefan Leuchter zu melden.

Um dem "Königshof", der früher ein regelrechter Gourmet-Tempel war, auch eine gewisse Lockerheit und Zwanglosigkeit zu geben, werden im Thekenbereich Hochtische installiert. Im großen Gastraum finden rund 50 und im kleinen Gastraum etwa 20 Personen Platz. Auf der Terrasse stehen im Sommer rund 80 Plätze zur Verfügung.

