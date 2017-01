später lesen Krefeld Achtjähriger nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr FOTO: Lothar Strücken FOTO: Lothar Strücken Teilen

2017-01-24T10:10+0100 2017-01-24T11:11+0100

Am Dienstagmorgen ist es in Krefeld zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Junge so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt.