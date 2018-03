später lesen Raubüberfall in Krefeld Bewaffnete Täter überfallen Ehepaar in Wohnung 2018-03-15T11:23+0100 2018-03-15T11:23+0100

Mit einer Schusswaffe haben zwei Räuber in Krefeld ein älteres Ehepaar in deren Wohnung überfallen. Die Männer hätten zunächst an der Haustür geklingelt und angeboten, die Dachrinne der Eheleute zu reinigen.