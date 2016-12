Vor 50 Jahren endete die Ära der Dampfloks. Ein Blick zurück.



In voller Fahrt durchs Kempener Feld: Der Bahnwärter an der Schrankenkurbel beobachtet einen von einer 03 gezogenen Reisezug in Richtung Kleve. 1966, vor 50 Jahren fuhren die letzten von Dampfloks gezogenen Personenzüge von Krefeld nach Kleve. Prachtvolle Bilder wie dieses gehörten der Vergangenheit an.





