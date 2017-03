später lesen Krefeld Ursache für Explosion war möglicherweise falsch betanktes Auto FOTO: Lothar Strücken 2017-03-08T12:49+0100 2017-03-08T12:35+0100

Bei einer Explosion in einer Kfz-Werkstatt in Krefeld-Fischeln ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt und schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Brandursache soll möglicherweise eine falsche Betankung gewesen sein.

Lisa Kreuzmann Journalistenschülerin

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Lisa Kreuzmann (klik) ist Journalistenschülerin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen