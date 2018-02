später lesen Krefelds Oberbürgermeister Meyer weist Erpressungs-Vorwurf der Linken zurück FOTO: Lammertz FOTO: Lammertz 2018-02-27T18:28+0100 2018-02-28T12:18+0100

Der Streit zwischen der Fraktion der Linken und dem Rat um die künftige Art der Finanzierung der Fraktionsarbeit in Krefeld geht in die nächste Runde. Oberbürgermeister Frank Meyer hat sich jetzt über das Presseamt gegen einen Vorwurf der Linken gewehrt, der das Handeln der Verwaltung in die Nähe einer "Erpressung" gerückt haben soll.