Bei einem schweren Unfall auf der Hülser Straße sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Bei zwei Unfallbeteiligten kann am Abend eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

An der Kreuzung Hülser Straße/ Flünnertzdyk prallten zwei Wagen aus noch nicht bekannter Ursache mit so viel Wucht gegeneinander, dass einer davon auf dem Dach landete. Er wurde von Einsatzkräften später wieder aufgerichtet. Bereits vor Eintreffen der Helfer hatten sich alle Beteiligte selbst aus den Fahrzeugen befreit. Sie wurden dann zunächst notärztlich versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krefelder Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren neben dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr noch die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr aus Hüls, sowie fünf Rettungswagen und zwei Notärzte.

(bk)