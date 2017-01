Krefeld: Krefeld lädt zum "Dialog der Kulturen" ein

Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnet am Sonntag die Ausstellung zum Semesterauftakt der Volkshochschule. Von Kai Aussen

Zum Semesterauftakt hat die Volkshochschule Krefeld und Neukirchen-Vluyn in diesem ersten Halbjahr 2017 erneut etwas Besonderes im Angebot: Am kommenden Sonntag, 5. Februar, wird die VHS-Leiterin Inge Röhnelt gemeinsam mit Oberbürgermeister Frank Meyer die Ausstellung "Krefelder Dialog der Kulturen" eröffnen. Michael Grosse, Generalintendant und Geschäftsführer des Theaters Krefeld Mönchengladbach, gibt eine literarische Einführung in das Thema.

Gezeigt werden erste Ergebnisse des sozio-kulturellen Projektes, das auch im kommenden Semester fortgeführt werden soll. Begegnet sind sich auf Initiative des Krefelder Weiterbildungsinstitutes Krefelderinnen und Krefelder - und solche, die es werden wollen. Gesprochen wurde über das individuelle Erleben des religiösen und kulturellen Miteinanders in unserer Stadt.

Stern, Kreuz und Halbmond

In Krefeld leben derzeit Menschen aus 139 Nationen weitgehend friedlich zusammen. Das ist auch für die Teilnehmer der VHS-Integrationskurse nicht immer selbstverständlich. Deshalb tauschten sie sich mit den Mitgliedern der Krefelder Religionsgemeinschaften nicht nur über ihre positiven Erlebnisse hier in Krefeld aus, sondern auch über die Herausforderungen der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Die Idee zum "Krefelder Dialog der Kulturen" entstand im Sommer 2016 im Rahmen eines europäischen Kunstprojektes mit dem Titel "Engel der Kulturen".

Besagten Engel hat das Künstlerpaar Carmen Dietrich und Gregor Merten als Symbol für ein friedliches, respektvolles Miteinander auf dem Platz an der Alten Kirche in einer Bodenintarsie verewigt. In dem Ring sind die Symbole aller drei abrahamitischen Religionen - Stern, Kreuz und Halbmond - so eingearbeitet, dass sich in seinem Inneren das Bild eines Engels ergibt. Der Engel steht stellvertretend für alle Religionen und Kulturen dieser Welt.

FOTO: NJV

Offizielle Vertreter verschiedener Religionen und Kulturen kamen mit insgesamt 300 Krefelder Schülern zusammen, um gemeinsam mit dem Krefelder Friedensbündnis unter der Leitung von Ingrid Vogel das Symbol für Toleranz, Respekt und Frieden zu begrüßen.

Die Volkshochschule Krefeld, selbst ein Ort der Begegnung sowie der politischen Bildung, nahm die sommerliche Kunstaktion als Anlass, weiterhin mit Menschen unterschiedlichster Religionen und kulturellen Bezüge ins Gespräch zu kommen. Entstanden sind Fotografien, Grafiken und Texte, die zum Nachdenken und Mitdiskutieren einladen und damit zum interkulturellen Dialog beitragen möchten.

