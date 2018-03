später lesen Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Luxusautos brennen in Krefeld aus 2018-03-25T14:48+0200 2018-03-25T14:48+0200

Etwa ein Dutzend Luxusfahrzeuge sind in der Nacht zu Sonntag auf dem Hof eines Autohauses in Krefeld in Flammen aufgegangen und verbrannt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.