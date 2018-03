Mann in Krefeld mit Messer verletzt

Messerstecherei am Krefelder Hauptbahnhof: In der Nacht zu Sonntag ist ein 22 Jahre alter Mann bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Am späten Samstagabend verabredeten sich gegen 23.30 Uhr am Südausgang des Hauptbahnhofs drei Zuwanderer (19, 19 und 22 Jahre alt) mit einem anderen Mann. Als die drei am Hauptbahnhof ankamen, wurden sie bereits von etwa 15 jungen Männern erwartet und ohne Vorwarnung angegriffen. Die Männergruppe schlug auf die drei ein und flüchtete anschließend mit mehreren Autos.

Bei dem Angriff wurde der 22 Jahre alte Zuwanderer mit einem Messer leicht am Bein verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die anderen beiden Männer wurden nicht verletzt.

Der Angreifer, der mit dem Messer zugestochen haben soll, war etwa 1,70 Meter groß, circa 22 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Basecap sowie ein weißes Sweatshirt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

