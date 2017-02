Krefeld: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Polizei hat am Montagmorgen zwei Einbrecher festgenommen, die in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen waren.

Die Tat ereignete sich in der Maybachstraße. Im weiteren Verlauf konnte ein dritter Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Zudem konnte die Polizei weitere Straftaten aufklären.

Gegen 6 Uhr hörte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche aus dem Keller und verständigte die Polizei.

Die Beamten trafen in dem Keller auf zwei Männer, 29 und 31 Jahre alt. Die beiden Täter hatten einen Tresor dabei, den sie mit einer Jacke zu verdecken versuchten. Der Tresor stammt aus ihrem Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Büro an der Verberger Straße.

Die Vernehmung der Beiden ergab Hinweise auf einen dritten Täter, den die Polizei daraufhin festnahm. Es stellte sich heraus, dass der Dritte im Bunde bereits in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2017 in das Büro an der Verberger Straße eingebrochen war und Geld entwendet hatte. Offensichtlich hatte der 29-jährige Krefelder seinen beiden Bekannten den Tipp für den Tresor in dem Büro gegeben.

Ihm konnte zudem ein Einbruch in eine Praxis an der Maybachstraße Ende Dezember 2016 zugeordnet werden. Hier entwendete er diverse Arbeitsmaterialien sowie Geld. In seiner Wohnung stellte die Polizei außerdem Betäubungsmittel sicher.

(csr)