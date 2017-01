später lesen Pressekonferenz Polizei gibt Ergebnisse zum Mord an Landscheidt bekannt FOTO: Strücken FOTO: Strücken Teilen

2017-01-17T18:02+0100 2017-01-18T12:25+0100

Der Raubmord an dem mit Klebeband in seiner Wohnung erstickten Werner Landscheidt steht anscheinend vor der Aufklärung. Am Mittag will die Polizei in einer Pressekonferenz Details der Ermittlungen bekannt geben.