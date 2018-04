Rund drei Jahre lang erinnerte ein kleiner Stein mit gravierter Messingplatte an das Schicksal der Krefelder Jüdin Elisabeth Erdtmann. Jetzt ist der fest in der Erde an der Uerdinger Straße verankerte sogenannte Stolperstein über Nacht verschwunden. Der Staatsschutz ermittelt. Von Norbert Stirken und Jens Voss

Einer von zwei Stolpersteinen an der Uerdinger Straße in Höhe der Philadelphiastraße vor der Engel-Apotheke ist über Nacht verschwunden. Ein Zeuge hat dies der Polizei gemeldet. Die Beamten gehen von einer politisch motivierten Straftat aus und haben Ermittlungen aufgenommen. Der Diebstahl fällt in eine Zeit neuer Sorge vor Judenfeindlichen Umtrieben. Gerade erst sind viele Menschen in deutschen Großstädten auf die Straße gegangen, um gegen Antisemitismus zu protestieren.

Als äußeres Zeichen der Solidarität mit Juden trugen die Demonstranten ein Kippa - Hintergrund ist der Angriff auf einen kippatragenden Juden in Berlin. Michael Gilad, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Krefelds, zeigte sich entsetzt und traurig über den Diebstahl. "In Kleve wurde ein jüdisches Mahnmal beschmiert, in Berlin wird ein Kippaträger angegriffen - was da im Moment passiert, ist fürchterlich", sagte er auf Anfrage.

"Es ist schlimm, dass wir über solche Dinge wie die Sicherheit von Kippa-Trägern überhaupt reden müssen", sagte Gilad weiter. "Ich bin traurig, dass so etwas in Deutschland passiert. In Krefeld versuchen wir mit einer intensiven interreligiösen Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen, solche Dinge zu verhindern. Ich bin für drei Jahre als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde wiedergewählt worden und werde alles in meiner Macht stehende tun, diese Arbeit fortzusetzen." Der Fall: Am Mittwoch hat eine Zeugin die Polizei gegen 20 Uhr darüber informiert, dass einer von zwei Stolpersteinen im Pflaster vor einer Apotheke an der Uerdinger Straße Ecke Philadelphiastraße fehlt. Darüber klebte ein Zettel mit der Aufschrift "Vorsicht". Der Stein sei letztmalig am 19. April 2018 gesehen worden, berichtet die Polizei.

Der Stolperstein, sei 96 x 96 Millimeter groß, die obere Schicht sei aus Messing. Darauf ist Folgendes eingraviert: "Hier wohnte Elisabeth Erdtmann geb. Blumenthal JG 1893 Gedemütigt / Entrechtet Flucht in den Tod 7.12.1938"

Der Kölner Künstler Günter Demnig hat 1992 begonnen, Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus an deren früheren Wohn- oder Arbeitsstätten zu verlegen. Zum Stichtag 30. Juni 2017 hat Demig rund 61.000 Steine, nicht nur in Deutschland, sondern auch in 21 weiteren europäischen Ländern, in den öffentlichen Raum platziert.

Erinnerungen an Elisabeth Erdtmann

Der entwendete Stolperstein ist dem Schicksal Elisabeth Erdtmanns gewidmet. Sie wurde 1893 in Darmstadt geboren und stammte aus der angesehenen jüdischen Familie Blumenthal, nach der noch heute in Darmstadt ein Stadtviertel benannt ist. Sie heiratete den aus Oberschlesien stammenden Apotheker Erich Erdtmann.

Im Jahre 1913 kam das Ehepaar nach Krefeld, wo Erich Erdtmann die Engel-Apotheke übernommen hatte. 1918 kam die Tochter Helga zur Welt. Nach 1933 wurde der Ehemann zum überzeugten Nationalsozialisten. Er distanzierte sich von seiner Ehefrau, wollte sich ihres Vermögens wegen aber nicht von ihr trennen. Elisabeth Erdtmann wählte womöglich den Freitod und starb am 7. Dezember 1938.

Tochter Helga hieß später Anja Lundholm. Sie ging 1936 nach Berlin, wo sie an der Staatlichen Akademischen Hochschule für Musik studierte. Als "Halbjüdin" verfolgt, floh sie 1941 nach Italien und schloss sich dort dem Widerstand an. Vom eigenen Vater denunziert, wurde sie von der Gestapo verhaftet und kam 1944 in das Konzentrationslager Ravensbrück. Nach der Befreiung arbeitete sie als Dolmetscherin und Journalistin; ab den 1950-er Jahren verarbeitete sie ihre Lebensgeschichte in mehreren erfolgreichen Büchern.

Vielfach geehrt, so im Jahre 2003 mit dem Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld, verstarb Anja Lundholm 2007 in Frankfurt am Main. Die Stolpersteine für die beiden Frauen wurden auf Initiative des Vereins Villa Merländer vor der Engel-Apotheke im Gehweg verankert. Gespendet hat diese beiden Steine das Ricarda-Huch-Gymnasium, weil Anja Lundholm Schülerin des Ricarda-Huch war.

Über die Hintergründe des Verschwindens und den Diebstahl des Stolpersteins im Gedenken an Elisabeth Erdtmann ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 021516340 oder per E-Mail an die Adresse "hinweise.krefeld@polizei.nrw.de"

