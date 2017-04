später lesen Krefeld Täter erbeutet 20 Kilogramm Döner-Fleisch FOTO: dpa, Paul Zinken FOTO: dpa, Paul Zinken 2017-04-11T09:35+0200 2017-04-11T09:35+0200

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Krefeld einen 34-jährigen Mann festgenommen. Er war in eine Dönerfabrik eingebrochen und hatte unter anderem 20 Kilo Fleisch herausgeschleppt.