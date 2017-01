Der Raubmord an Werner Landscheidt vom vergangenen Oktober ist aufgeklärt. Sechs Personen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Drei von ihnen stehen unter dringendem Verdacht, den Rentner aus Krefeld umgebracht zu haben.

Der Fall des 79-jährigen Rentners Werner Landscheidt, der am 26. Oktober des vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Krefeld mit Klebeband gefesselt und erstickt aufgefunden wurde, ist aufgeklärt. Nach intensiven Ermittlungen haben die Fahnder am Montag und Dienstag insgesamt zehn Personen festgenommen und dabei drei Wohnungen in Krefeld und zwei in Düsseldorf durchsucht. Das gaben die Ermittler am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt.

DNA führte Ermittler auf die richtige Spur

Vier der Festgenommenen wurden mittlerweile wieder aus der Haft entlassen, vier Männer und zwei Frauen sitzen derzeit noch in Untersuchungshaft. Gegen die Frauen sowie einen 44-Jährigen wurde Haftbefehl wegen schweren Diebstahls erlassen.

Gegen die übrigen drei Männer besteht dringender Tatverdacht, den Mord an dem 79-jährigen Rentner begangen zu haben. DNA-Spuren führten die Ermittler zu dem Trio. Insgesamt war die Mordkommission 168 Hinweisen nachgegangen.

Verdächtige suchten mehrfach ältere Menschen auf

Der 79-Jährige war damals in seiner Wohnung an der Drießendorfer Straße tot aufgefunden worden. Der Rentner war erstickt, seine Hände und Füße waren mit Paketband gefesselt. Zusätzlich hatten die Täter die Hand- mit den Fußfesseln verbunden. Sein Kopf – einschließlich Nase und Mund – war ebenfalls mit mehreren Lagen des reißfesten Bandes umwickelt. Mit Hochdruck suchte eine Mordkommission in der Folge nach den Tätern, zwei Frauen gerieten schnell in den Fokus der Fahnder. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, gehörten die Festgenommenen zu einer Bande, die im vergangenen Jahr mehrfach ältere Menschen in der Region aufgesucht hatte, die zuvor Trödel-Kleinanzeigen aufgegeben hatten.

(jon)