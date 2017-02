Ein Facebook-Eintrag hat am Wochenende in Uerdingen für Aufregung gesorgt. Eine Mutter schildert darin, wie ihr Sohn fast von einem Unbekannten entführt worden wäre. "Bitte achtet auf eure Kinder", appellierte sie. Ist der Post echt? Die Polizei ermittelt.

Wie die Frau berichtet, sei ihr Sohn am Freitagnachmittag auf der Mündelheimer Straße "beinahe in einen silbernen Transporter gezogen" worden. Der Wagen habe neben dem Jungen gehalten; ein Mann sei ausgestiegen, habe das Kind angesprochen und gefragt, ob es mitkommen wolle. "Als er ihn gerade packen wollte, ist der Junge weggelaufen", heißt es weiter.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie am 10. Februar um 16.35 Uhr zur Mündelheimer Straße gerufen worden war. "Leider hatten wir keine Beschreibung, mit der wir hätten suchen können", erklärte eine Polizeisprecherin. "Solche Vorfälle werden bei uns ernst genommen", erklärte sie weiter. Die Polizei nimmt die Meldung zum Anlass, um Eltern und Kindern richtiges Verhalten einzuschärfen.

Polizei: "Harmlose Situationen können sich verselbstständigen"

So appelliert die Polizei, bei solchen Vorfällen grundsätzlich die Polizei zu informieren. "Es passiert leider immer wieder, dass sich in diesem Zusammenhang harmlose Situationen verselbstständigen und eine komplette Elternschaft in Aufruhr bringen", heißt es in einer Broschüre des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz. An die Kinder gerichtet heißt es: "Trete auf keinen Fall an Fahrzeuge heran. Fragen von Autofahrern können von Erwachsenen beantwortet werden"; zudem betont die Polizei: "Weglaufen ist nicht feige."

Wenn ein Kind von einem Vorfall berichtet, bei dem es von einer fremden Person angesprochen und sogar bedrängt wurde, sollten Eltern dem Kind vermitteln, dass es in Sicherheit ist. "Geben Sie dem Kind die Bestätigung, dass es richtig war, sich Ihnen anzuvertrauen; glauben Sie Ihrem Kind. Hören Sie der Schilderung Ihres Kindes aufmerksam zu, ohne nachzubohren" und "lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten, und legen Sie ihm keine Antworten in den Mund", heißt es weiter.

Ähnliche Meldung in Düsseldorf war Falschmeldung

Meldungen wie die aus Uerdingen machen regelmäßig bei Facebook die Runde - oft entpuppen sie sich als Falschmeldung. Ein ähnlicher Post hatte sich in der Facebook-Gruppe Nettwerk Düsseldorf verselbständigt. Dort war eine ähnliche Geschichte erzählt und der Fahrer eines blauen Van als Kinderschänder angeprangert worden. Später stellten sich die Beschuldigungen als falsch heraus. Bei Facebook war auch sein voller Name veröffentlicht worden. Er will die "Nettwerk"-Hetzer verklagen. Die Polizei warnt vor Selbstjustiz auf Facebook.

Infos gibt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz; Kriminalhauptkommissarin Ute Nöthen; Telefon 02151 634-4901; Mail: ute.noethen@polizei.nrw.de

