Krefeld: Krefelder Frühjahrskirmes: Ab 12. Mai drehen sich die Karussells

Rund ums Riesenrad auf dem Sprödentalplatz bietet die Kirmes ihren Besuchern zehn Tage lang Abwechslung auf 123 Geschäften. Von Bärbel Kleinelsen

Leiden die Stadtteilkirmessen unter dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen (siehe Seite 1), kann sich die Großveranstaltung auf dem Sprödetalplatz nicht über mangelndes Interesse beklagen. "Die Teilnahme an der Sprödentalkirmes ist für Schausteller sehr attraktiv, da sie zehn Tage lang dauert und lukrativ ist. Außerdem ist sie traditionell die erste solche Großveranstaltung am Niederrhein", erklärt Paul Müller, Vorsitzender des Niederrheinischen Schaustellervereins Krefeld. Diese Einschätzung kann Heike Alexius, Mitarbeiterin im Fachbereich Liegenschaften und für die Organisation der Kirmes zuständig, unterstreichen. "Wir hatten in diesem Jahr 700 Bewerbungen von Schaustellern."

123 Geschäfte haben es auf den Platz geschafft und werden ab Freitag, 12. Mai, 15 Uhr, für Besucher öffnen. Neu dabei sind die "Turbine", die 24 Umdrehungen in der Minute schafft, der "Fighter", ebenfalls noch neu auf dem Markt, und "Flash", ein rasantes Fahrgeschäft für bis zu zwölf Personen.

Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Freitag um 17 Uhr am Riesenrad, dem Herz einer jeden Sprödentalkirmes, das dank moderner LEDs jetzt auch Bilder zaubern kann. Als Familienkirmes werden besonders den jungen Gästen zahlreiche Attraktionen geboten, wie "Mini Cars", eine Kindereisenbahn oder "Kater Carlo's Weltreise". Bei schönem Wetter bietet sich die "Piraten-Rutsche" an, die als Wildwasserbahn für Abkühlung sorgt.

Der beliebte Fähnchentag ist am Montag, 15. Mai. Fahnen gibt es kostenlos im Rat- und Stadthaus und bei der Sparkasse Krefeld. Der Familientag lockt dann am Donnerstag, 18. Mai. Die Kirmes startet und endet mit einem Feuerwerk (12. und 19. Mai, gegen 22.15 Uhr).

Öffnungszeiten: montags bis samstags ab 14 Uhr, an Sonntagen ab 13 Uhr. Der Rummel schließt um 23 Uhr (freitags und samstags um 24 Uhr).

Quelle: RP